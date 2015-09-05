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ألمانيا تتغلب على بولندا وتتصدر مجموعتها بتصفيات أوروبا

5/9/2015

لاعب المنتخب الألماني ماريو غوتسه ـ أسوشيتدبرس

تصدرت ألمانيا المجموعة الرابعة بتصفيات أوروبا بعد تغلبها على المنتخب البولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت على ملعب "كومرتس بانك"  بمدينة فرانكفورت الألمانية ضمن الجولة السابعة بالمجموعة الرابعة لتصفيات كأس أوروبا 2016.

أحرز أهداف المنتخب الألماني كل من "ماريو غوتسه" هدفين و"توماس مولر" هدفا واحدا،   بينما سجل هدف المنتخب البولندي الوحيد "روبرت ليفاندوفسكي".

وبهذه النتيجة  نجحت ألمانيا في الثأر من خسارتها أمام بولندا في لقاء الذهاب بنتيجة صفر-2، إضافة إلى تصدرها لمجموعتها بعد سبع جولات برصيد 16 نقطة.  بينما حل المنتخب البولندي ثانيا برصيد 14 نقطة، والثالث أيرلندا 12 نقطة ، بعدها أيسلندا 11 نقطة ، ثم جورجيا خامسا  بست نقاط ، بينما تذيل منتخب جبل طارق المجموعة ورصيده صفر من النقاط.

وتحل ألمانيا ضيفا ثقيلا الاثنين المقبل على منتخب اسكتلندا ضمن المرحلة التالية من التصفيات في المجموعة الرابعة، بينما ستلعب جورجيا خارج أرضها مع أيرلندا.

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