مقتل 22 جنديا إماراتيا في اليمن

اشتباكات في اليمن ـ أرشيف

أكدت وكالة الأنباء الاماراتيةأإن 22 من العسكريين الإماراتيين المشاركين في التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن قتلوا اليوم (الجمعة) من دون التطرق إلى ظروف مقتلهم.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن العسكريين قتلوا في هجوم شنه الحوثيون على معسكرهم في مأرب وسط البلاد.

من جانبهم قال الحوثيون إنهم أطلقوا صاروخا "لم يحددوا نوعه"على مستودع للذخيرة يقع في معسكر تستخدمه قوات التحالف في مأرب، ما أسفر عن مقتل العسكريين الإماراتيين وعدد آخر من العسكريين اليمنيين وتدمير عدد من الآليات المدرعة.

ونقلت وكالة رويترز عن شهود في مأرب قولهم إنهم شاهدوا حريقا في المعسكر.

من جانب آخر، واصلت مقاتلات التحالف وللمرة الثانية خلال يومين قصف معسكر الفرقة الأولى مدرعات، ومعسكر سلاح الصيانة، ومخازن الأسلحة والصواريخ في تل عطّان، وقاعدة الديلمي الجوية في صنعاء.

وتأتي تلك الغارات الكثيفة بعد يومين على محاولة فاشلة قام بها الحوثيون لإطلاق صاروخ حراري مضاد للطائرات من قاعدة الديلمي الجوية.

كما استمرت مقاتلات التحالف في استهداف مواقع الحوثيين في محافظات إب وتعز والبيضاء ومأرب.

وقالت مصادر عسكرية موالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا إن ما لايقل عن سبعين مسلحا من الحوثيين قتلوا أمس (الخميس) داخل معسكر اللواء 55 مدرعات التابع للحرس الجمهوري في مدينة يريم بمحافظة إب وسط اليمن والذي تعرض لـ 16 غارة استهدفت مخازن للأسلحة ومعسكرات الحوثيين أثناء استعدادهم للتوجه إلى محافظة الضالع الجنوبية والتي جدد الحوثيون مهاجمتها أمس (الخميس9.

كما تعرضت تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين في محافظة البيضاء لسلسلة غارات جوية بالتزامن مع تقدم ملحوظ لـ" المقاومة الشعبية" التي تمكنت خلال معارك اليومين الماضيين من استعادة مواقع في منطقة رداع وبلدتي الزاهر وذي ناعم.

وتقود السعودية تحالفا عربيا يقاتل منذ مارس/آذار الماضي من أجل إعادة الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا، التي يترأسها الرئيس اليمني "عبد ربه منصور هادي" للحكم ودحر الحوثيين وحلفائهم الذين سيطروا على العاصمة صنعاء في سبتمبر/أيلول الماضي.