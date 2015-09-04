مؤيدو "التيار الوطني الحر" يتظاهرون في بيروت

مظاهرات التيار الوطني الحر في بيروت

تظاهرت أعداد من مؤيدي التيار الوطني الحر في لبنان بزعامة ميشيل عون في وسط العاصمة بيروت وذلك للمطالبة بإنهاء الفراغ الرئاسي و حل مشكلات الجماهير وفي مقدمتها مشكلة النفايات إضافة إلى مكافحة الفساد .

كان التيار الوطني الحر بقيادة ميشيل عون قد دعا في وقت سابق إلى هذه التظاهرات في إطار "حفظ" موقعه له في الحراك الشعبي الذي بدأ بعد انفجار أزمة النفايات بلبنان، إضافة إلى ما وصفوه باستمرار الجمود السياسي والفراغ الرئاسي.

ودعا المتظاهرون القوى اللبنانية إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون المزيد من التأخير، إضافةً إلى دعم عمل مجلس النواب سريعا والعمل على إقرار التشريعات الملحة.