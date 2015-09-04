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مؤيدو "التيار الوطني الحر" يتظاهرون في بيروت

4/9/2015

مظاهرات التيار الوطني الحر في بيروت

تظاهرت أعداد من مؤيدي التيار الوطني الحر في لبنان بزعامة ميشيل عون في وسط العاصمة بيروت  وذلك للمطالبة بإنهاء الفراغ الرئاسي و حل مشكلات الجماهير وفي مقدمتها مشكلة النفايات إضافة إلى مكافحة الفساد .

كان التيار الوطني الحر بقيادة ميشيل عون قد دعا في وقت سابق إلى هذه التظاهرات في إطار "حفظ" موقعه له في الحراك الشعبي الذي بدأ بعد انفجار أزمة النفايات بلبنان، إضافة إلى ما وصفوه باستمرار الجمود السياسي والفراغ الرئاسي.

 

ودعا المتظاهرون القوى اللبنانية إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية من دون المزيد من التأخير، إضافةً إلى دعم عمل مجلس النواب سريعا والعمل على إقرار التشريعات الملحة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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