كاميرون: بريطانيا ستستقبل آلاف اللاجئين السوريين

رئيس وزراء بريطانيا – ديفيد كاميرون

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون (الجمعة) إن بلاده ستستقبل الآلاف من اللاجئين السوريين, مؤكدا أن بلاده تتعهد بإيجاد حل طويل الأمد لهذه الأزمة.

وقال كاميرون – الذي يتواجد حاليا في لشبونة في البرتغال في إطار جولة لمناقشة إعادة تفاوض بريطانيا على شروط عضويتها في الاتحاد الاوروبي – " نعلم أن هناك العديد من السوريين الذين يفرون من بلادهم بسبب الصراع الذي تسبب في مقتل أكثر من 22 ألف شخص , وأجبر 11 مليون شخص على الفرار من منازلهم , فهم يواجهون حاليا عدوين : قوات الأسد ونظام داعش".

وأكد رئيس وزراء بريطانيا أن اللاجئين الذين ستقبلهم بريطانيا سيأتون من معسكرات اللاجئين على الحدود السورية , وليس من المهاجرين القادمين إلى أوروبا بطريق غير شرعي, وهو ما قد يثير الدول الأوروبية الأخرى التي ترغب في تعاون بريطانيا وتحملها جزء من عبء اللاجئين الذين يتدفقون يوميا على أوروبا, بسبب الحروب في بلادهم أو بسبب المشاكل الاقتصادية.

وأوضح كاميرون أن بلاده ستواصل العمل لقبول الكثيرين من مخيمات اللاجئين , مضيفا أن هذا يمنحهم طريقا مباشرا وأكثر أمنا للمملكة المتحدة , بدلا من المخاطرة في رحلات غير شرعية يفقد خلالها الكثيرون حياتهم, وتابع أن بلاده لديها مسؤولية أخلاقية لمساعدة الذين نزحوا عن أماكنهم خلال الصراع السوري الذي أمتد لأربعة أعوام.

يذكر أن بريطانيا قبلت حتى الآن حوالي 5 آلاف لاجئ سوري , كما قدمت برنامجا لإعادة التوطين بجانب البرامج الموجودة حاليا لمساعدة اللاجئين السوريين.