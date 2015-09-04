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"دعم الشرعية" يدعو لأسبوع ثوري بمصر يبدأ اليوم

4/9/2015

مظاهرات مصرية مناهضة للانقلاب ـ أرشيف

دعا "التحالف الوطني لدعم الشرعية" أنصاره للتظاهر اليوم (الجمعة) بجميع أنحاء مصر، ضمن أسبوع ثوري جديد شعاره "الثورة تلبي مطالب الجماهير".

وأصدر التحالف اليوم بيانا مساء أمس (الخميس)  ندد فيه  بـ"أحكام الإعدام الأخيرة التي صدرت  بحق معارضين لسلطات الانقلاب  المصرية" ،وأعلن البيان تضامن التحالف مع ثورة الشعب السوري.

ودان البيان أحكام القضاء الأخيرة بحق المعارضين"، معتبرا إياها قائمة على "التلفيق والتزوير، ومن بينها الحكم بالإعدام لـ 12 إسلاميا وإحالة أوراقهم للمفتي، على رأسهم المهندس "حامد محمد مشعل" القيادي بحزب الراية.

واستنكر "التحالف" الأحكام الصادرة بحق المعارضين في محافظات سوهاج والدقهلية والإسكندرية.

وقال بيان "التحالف إن: "الثورة تعلن انحيازها الكامل للاحتجاجات العامة ضد الفساد والمحسوبية وتؤيد مطالب الشعب في الدفاع عن حقوقه وإسقاط كل القوانين الظالمة ومن بينها قانون الخدمة المدنية".

وأشار البيان إلى تضامن تحالف دعم الشرعية مع محنة اللاجئين السوريين الذين يواجهون الموت في البر والبحر أمام عالم تخلى عن قيمه ومبادئه وراح ينحاز لبشار الأسد، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "لا نملك إلا أن نردد مقولة أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر محمد مرسي: "لبيك ياسوريا". فالثورة واحدة في مصر وسوريا".

وتتزامن دعوة التحالف للتظاهر مع دعوات نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات المصرية، بالتجمع في مليونية في حديقة الفسطاط بالقاهرة، يوم 12 من سبتمبر/أيلول الجاري، لرفض وإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 والذي ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة.

ومنذ انقلاب 3 من يوليو/تموز 2013 ورافضو الانقلاب يتظاهرون في الشوارع بالقاهرة وغيرها من المحافظات المصرية، وتواجههم قوات الأمن بالرصاص الحي، حيث قتلت منهم الآلاف واعتقلت أكثر من 40 ألف مناهض للانقلاب.

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