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"خادم الحرمين" يلتقي الرئيس الأمريكي في واشنطن

4/9/2015

لقاء العاهل السعودي والرئيس الأمريكي في واشنطن

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الرئيس الأمريكي باراك أوباما في البيت الأبيض خلال زيارة يقوم بها حاليا للولايات المتحدة.

وقال الرئيس الأمريكي خلال لقائه العاهل السعودي إن بلاده تتشارك مع المملكة السعودية في بواعث القلق بشأن الأزمة في سوريا ، وكيفية تخفيف حدة الأزمة الراهنة هناك .

كما أشار أوباما إلى أنه يتم حاليا بحث قواعد العمل المشترك لمواجهة الإرهاب بما في ذلك تنظيم الدولة.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  التقى في وقت سابق في مقر إقامته في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري ، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية ، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.


حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالله بن فيصل بن تركي، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، و وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، و وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، و وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الديوان الملكي المكلف الاستاذ خالد بن عبدالرحمن العيسى،و وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ورئيس الاستخبارات العامة الأستاذ خالد بن علي الحميدان.

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