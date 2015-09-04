تطبيق "واتس آب" يجذب 900 مليون مستخدم شهريا

تطبيق واتس آب يجذب 900 مليون مستخدم

تمكن تطبيق "واتس آب" الشهير للتراسل الفوري عبر الأجهزة المحمولة, من تعزيز موقعه في سباق شبكات التواصل الاجتماعي, بعد أن نجح في جذب أكثر من 900 مليون مستخدم نشط شهريا.

وقال "جان كوران" الرئيس التنفيذي لشركة "واتس آب" في تدوينة على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن تطبيق الدردشة الشهير يمتلك الآن أكثر 900 مليون مستخدم نشط شهريا. وبحسب شبكة "سي نت" الأمريكية, المتخصصة في أخبار تكنولوجيا المعلومات , فإن ذلك الإنجاز يمثل زيادة بنحو 100 مليون مستخدم منذ إعلان الشركة عن وصول عدد مستخدمي التطبيق إلى 800 مليون مستخدم في شهر أبريل الماضي , وبمعدل نمو 50 % خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

وشهدت "واتس آب" نموا مستقرا منذ استحواذ "فيسبوك" عليها العام الماضي في صفقة بلغت قيمتها 19 مليار دولار أمريكي, والتي تعتبر أحد أكبر الصفقات التي تمت في وادي السيليكون. ومع بداية العام الجاري , بلغ عدد مستخدمي الخدمة 700 مليون, مقابل 600 مليون مستخدم في أغسطس/آب 2014.

وعلى الرغم من أن عدد مستخدمي "واتس آب" لا يزال متخلفا عن عدد المستخدمين النشطين شهريا للشركة الأم "فيسبوك" البالغ مليار و440 مليون مستخدم, فإن هذا الرقم يزيد بثلاثة أمثال عن عدد مستخدمي موقع "تويتر" التي كشفت خلال شهر يوليو الماضي عن وصول عدد مستخدميها إلى 316 مليون مستخدم نشط شهريا , بمعدل نمو 3% فقط عن الربع السابق.