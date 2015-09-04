تشييع جنازة الطفل السوري وشقيقه بمدينة عين العرب

عبد الله كردي والد الطفل السوري الذي أبكى العالم

شارك المئات من المواطنين الأكراد بمدينة عين العرب (كوباني) السورية والتي تقع بمحاذاة الحدود مع تركيا في مراسم دفن الطفل السوري "إيلان كردي" الذي هزت صورته العالم حينما تم العثور على جثته ملقاة على أحد شواطيء تركيا، كما شيعت في الجنازة نفسها جثامين شقيقه غالب ووالدته ريحانة اللذين غرقا مع إيلان خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان

ووصل عبد الله كردي إلى مدينة سوروج التركية الحدودية في وقت سابق من اليوم مع جثامين طفليه وزوجته وسمحت السلطات التركية للجثامين بالعودة إلى كوباني حيث تنحدر العائلة الكردية.

ورافقت قافلة طويلة من السيارات الوالد من منتجع بودروم البحري جنوب غرب تركيا حيث حصلت المأساة حتى الحدود السورية. وذكرت السلطات المحلية أن مدينة كوباني استعدت لمواراة الغرقى "باعتبارهم شهداء كوباني لأنهم دفعوا حياتهم ثمن الهروب من الحرب".

وقد أحدثت صورة الطفل "إيلان" هزة للضمير العالمي، وأعلن رئيس الوزراء البريطاني "ديفيد كاميرون" أن بريطانيا سوف تستقبل آلاف اللاجئين السوريين، استجابة لتفاقم الأزمة الإنسانية للاجئين، على حد وصفه.

وقال كاميرون إن الأعداد التي ستستقبلها بريطانيا ستأتي من مخيمات الأمم المتحدة في المناطق المجاورة لسوريا وليست من هؤلاء الذين وصلوا بالفعل إلى أوروبا.

وأضاف كاميرون أن بريطانيا سوف تعمل "بعقلها وقلبها". كما تعهد بإيجاد حل طويل الأمد للأزمة.

وكان رئيس الوزراء قد قال في السابق إن قبول المزيد من اللاجئين ليس هو الحل لذلك الموقف.

وقال كاميرون في العاصمة البرتغالية لشبونة أثناء لقائه مع نظيره البرتغالي إن "بريطانيا لديها مسؤولية أخلاقية" لمساعدة الذين نزحوا عن أماكنهم خلال الصراع السوري الذي امتد لأربعة أعوام.

وقال كاميرون إن المزيد من التفاصيل سيتم الإعلان عنها الأسبوع القادم بعد نقاشات مع المنظمات العاملة في المنطقة.

وكان كاميرون قد تعرض لضغوط متزايدة لزيادة إسهام بريطانيا في حل أزمة المهاجرين واللاجئين، خلال مباحثاته مع الزعماء.