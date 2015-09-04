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بوتين:الأسد مستعدلإجراءانتخابات برلمانية واقتسام السلطة

4/9/2015

 
 الرئيس الروسى  فلاديمير بوتين  ـ رويترز

صرح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" اليوم (الجمعة) بأن الرئيس السوري "بشار الأسد" مستعد لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة واقتسام السلطة مع "معارضة بناءة" على حد قوله .

ودعا "بوتين" إلى إنشاء ائتلاف دولي للتصدي للتطرف والإرهاب قائلا " انه تحدث مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول هذه المبادرة".

وأعلن "بوتين" في تصريحات  له منذ أسابيع عن الطريقة المناسبة في تعامل موسكو مع "الأس"د مستقبلا, مشيرا إلى أن روسيا وإيران هما الحليفتان الدوليتان الرئيسيتان للأسد في الحرب التي تجري في سوريا منذ أربع سنوات ونصف، وقتل خلالها ربع المليون شخص.

وأشار إلى أن بلاده تريد بقاء "الأسد" في السلطة, داعيا الولايات المحتدة الامريكية والسعودية للعمل مع دمشق لمحاربة الإرهاب المشترك بعد أن  سيطرت تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق كبيرة من سوريا والعراق .

من جهة أخرى أعرب الرئيس الروسي عن أمله في إيجاد تحالف دولي حقيقي لمحاربة الإرهاب والتطرف .

 وأضاف "بوتين" أنه تحدث مع الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" بشأن هذا الأمر, مشيرا إلى أن هناك أشخاصا آخرين تحدثت في هذه المسألة مع الجانب الأمريكي .

 وقال "بوتين" إن هناك تفاهما على أن توحيد الجهود في محاربة الإرهاب يجب أن يسير بالتوازي مع نوع من العملية السياسية في سوريا نفسها" جاء ذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي في فلاديفوستوك بأقصى شرق روسيا.

واستطرد قائلا "الرئيس السوري يتفق مع هذا وصولا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وإجراء اتصالات مع ما يسمى المعارضة الصحية وإشراكهم في الحكومة".

وأكد "بوتين" أهمية التنسيق بين التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي ينفذ ضربات جوية ضد مواقع الدولة الإسلامية من جهة والجيشين السوري والعراقي وجماعات المعارضة المعتدلة للأسد على الأرض وأيضا مع القوات الكردية من جهة أخرى، مشيرا إلى أنه يجري محادثات بشان مثل هذا التحالف مع زعماء تركيا والسعودية والأردن وآخرين، ومؤكدا فشل اتصالات دبلوماسية مكثفة  كانت قد جرت لتحقيق انفراجة في الصراع السورى .

 وأضاف "بوتين" أن رؤساء هيئات أركان القوات المسلحة للدول "القريبة" من الصراع قاموا بزيارة موسكو مؤخرا لمناقشة هذا الأمر. 

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