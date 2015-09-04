البث الحي
منوعات

انتهاء التصويت في الانتخابات البلدية بالمغرب

4/9/2015

أغلقت صناديق الاقتراع  في الانتخابات البلدية في المغرب والتي يتنافس فيها 30 حزبا  على أكثر من 31 ألف مقعد وتجرى هذه الانتخابات في ظل دستور جديد للبلاد يتم بموجبه زيادة حصة المرأة من 12 بالمئة إلى 27 بالمئة من عدد المقاعد.

ويتنافس في الانتخابات البلدية  أكثر من 130 الف مرشح على شغل 31503 مقاعد  ، فيما تقدمت أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة  بنحو 55 ألفا و 49 مرشحا فيما تقدمت باقي الأحزاب  بنحو 23 ألفا و 275 مرشحا  وسط توقعات بحصول حزب العدالة والتنمية  -الذي يقود التحالف الحكومي -على الأغلبية في هذه الانتخابات.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)