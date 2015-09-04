انتهاء التصويت في الانتخابات البلدية بالمغرب

أغلقت صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية في المغرب والتي يتنافس فيها 30 حزبا على أكثر من 31 ألف مقعد وتجرى هذه الانتخابات في ظل دستور جديد للبلاد يتم بموجبه زيادة حصة المرأة من 12 بالمئة إلى 27 بالمئة من عدد المقاعد.

ويتنافس في الانتخابات البلدية أكثر من 130 الف مرشح على شغل 31503 مقاعد ، فيما تقدمت أحزاب المعارضة الرئيسية الأربعة بنحو 55 ألفا و 49 مرشحا فيما تقدمت باقي الأحزاب بنحو 23 ألفا و 275 مرشحا وسط توقعات بحصول حزب العدالة والتنمية -الذي يقود التحالف الحكومي -على الأغلبية في هذه الانتخابات.