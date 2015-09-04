البث الحي
منوعات

المجر تصدر قوانين للسيطرة على تدفق المهاجرين

4/9/2015

المجر تفرض قوانين جديدة للحد من تدفق اللاجئين

أصدر البرلمان المجري (الجمعة) سلسلة من القوانين للسيطرة على تدفق المهاجرين إلى البلاد ومنحت هذه التشريعات الشرطة مزيدا من السلطات، كما نصت على عقوبات صارمة تشمل فرض فترات سجن عن العبور غير القانوني للحدود. 

وتجعل القوانين الجديدة عبور السياج الذي تشيده المجر على حدودها مع صربيا _ لوقف تدفق اللاجئين _ أو محاولة تحطيم جزء منه مخالفة جنائية وتعاقب على عبور الحدود المخالف للقانون بفترات سجن تصل إلى ثلاث سنوات. 

يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه مهاجرون عالقون في محطة للسكك الحديدية ببلدة بيتشكه المجرية بأن نساء وأطفالا من مجموعتهم سيتوجهون إلى ألمانيا سيرا على الأقدام غدا إذا لم تسمح السلطات لقطارهم باستكمال رحلته.  

كان مئات المهاجرين قد غادروا محطة السكك الحديدية الرئيسية في بودابست وأخبروا الشرطة بأنهم سيغادرون المجر على أقدامهم بعد أن منعتهم السلطات من ركوب القطارات.

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)