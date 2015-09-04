المجر تصدر قوانين للسيطرة على تدفق المهاجرين

المجر تفرض قوانين جديدة للحد من تدفق اللاجئين

أصدر البرلمان المجري (الجمعة) سلسلة من القوانين للسيطرة على تدفق المهاجرين إلى البلاد ومنحت هذه التشريعات الشرطة مزيدا من السلطات، كما نصت على عقوبات صارمة تشمل فرض فترات سجن عن العبور غير القانوني للحدود.

وتجعل القوانين الجديدة عبور السياج الذي تشيده المجر على حدودها مع صربيا _ لوقف تدفق اللاجئين _ أو محاولة تحطيم جزء منه مخالفة جنائية وتعاقب على عبور الحدود المخالف للقانون بفترات سجن تصل إلى ثلاث سنوات.

يأتي ذلك في الوقت الذي هدد فيه مهاجرون عالقون في محطة للسكك الحديدية ببلدة بيتشكه المجرية بأن نساء وأطفالا من مجموعتهم سيتوجهون إلى ألمانيا سيرا على الأقدام غدا إذا لم تسمح السلطات لقطارهم باستكمال رحلته.

كان مئات المهاجرين قد غادروا محطة السكك الحديدية الرئيسية في بودابست وأخبروا الشرطة بأنهم سيغادرون المجر على أقدامهم بعد أن منعتهم السلطات من ركوب القطارات.