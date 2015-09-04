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القرة داغي يدعو لفتح حدود العرب والمسلمين أمام اللاجئين

4/9/2015
 القره داغى ـ الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

طالب "د. علي القره داغي" الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين خلال خطبة الجمعة، جميع الدول العربية والإسلامية بأن تفتح حدودها للاجئين من خلال ضوابط تحمى أمنهم .

ودعا "القره داغي" العلماء لزيارة هؤلاء اللاجئين في مخيماتهم لتخفيف معاناتهم وتثبيتهم عند المحن, واصفا  الشعب السوري بالعراقة والأصالة والصبر. 

وأشار الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى أنه وجد الشباب  في المخيمات، وقد كادوا أن يرتدوا عن الإسلام نتيجة الأفكار التي وصفها بـ"الغريبة " والإحباط الشديد وعدم العمل.

في السياق ذاته قال "د. القره داغي" إن مقدار زكاة دول مجلس التعاون الخليجي في البنوك بلغت 6 مليارات دولار.

 كما دعا الإعلاميين للوقوف إلى جانب اللاجئين من خلال رسالتهم الإعلامية, مشيدا بالدور البارز التي قامت به شبكة الجزيرة الإعلامية في تناولها القضايا التي تهم اللاجئين على مستوى العالم .

 ودعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين  فى بيان له  أمس (الخميس) الدول العربية والإسلامية إلى تبني قضية اللاجئين السوريين وإيوائهم.

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