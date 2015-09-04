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الظلم وعاقبته في الدنيا والأخرة

4/9/2015
 د. أحمد المحمدى  ـ الجزيرة مباشر

قال "د.أحمد المحمدي" أستاذ الدعوة  والثقافة الإسلامية إن الظلم هو تجاوز الحد والانتقال من الحق للباطل, مشيرا إلى أن الظلم خلق موجود عند الناس كافة، والصالح هو من يهذب خلق الظلم داخله .

وأوضح "المحمدي" أن الظلم ينقسم لثلاثة أقسام، الأول: ظلم الكفر بالله وبسنة رسوله والبعد عن النهج الإسلامي, والثاني ظلم الإنسان لنفسه لقيامه بالمعاصي, والثالث ظلم الإنسان لغيره وهو المنتشر بين الناس الأن .

وأضاف أستاذ الدعوة بجامعة الأزهر خلال مشاركته في برنامج "ساعة صباح" على شاشة الجزيرة مباشر أن "الإنسان يظلم نفسه إذا عرف الحق ولم يتبعه متعمدا مع ارتكابه للمحرمات والبعد عن الطاعات" مشيرا إلى أن عاقبة ظلم الإنسان لنفسه في الدنيا هي الخسارة والندم بينما عقوبته في الأخرة الهلاك .

 وأكد "المحمدي" أن الرشوة نوع من أنواع الظلم . داعيا الناس عدم الوقوف  بجانب الظلم للنجاة من المهالك يوم القيامة.

المصدر : الجزيرة مباشر
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