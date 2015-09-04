إصابة 6 من جنود حفظ السلام في سيناء جراء عبوة ناسفة

حادث جنود حفظ السلام في سيناء ـ رويترز

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن 6 عسكريين على الأقل من قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات المتمركزة في شمال سيناء أصيبوا ليل الخميس في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانوا يستقلونها.

وأضافت المصادر أن عبوة ناسفة زرعها متشددون انفجرت في سيارة العسكريين الذين لم تعرف جنسيتهم على الفور.

وقع الانفجار في منطقة الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، والتي توجد فيها قاعدة عسكرية لقوات حفظ السلام.

ورجحت المصادر أن الهجوم ربما كان يستهدف قوات للجيش المصري وأن العبوة الناسفة انفجرت بطريق الخطأ في سيارة قوات حفظ السلام.

وأشارت المصادر إلى أن قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات توجد بالمنطقة لمراقبة اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 1979.

وقتل المئات من قوات الجيش والشرطة المصرية في هجمات يشنها متشددون في شمال سيناء ومناطق أخرى منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في العام 2013.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن أصابع الاتهام تشير إلى جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية .