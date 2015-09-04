البث الحي
منوعات

إصابة 6 من جنود حفظ السلام في سيناء جراء عبوة ناسفة

4/9/2015
حادث جنود حفظ السلام في سيناء ـ رويترز

قالت مصادر أمنية وطبية في مصر إن 6 عسكريين على الأقل من قوات حفظ السلام المتعددة الجنسيات المتمركزة في شمال سيناء أصيبوا ليل الخميس في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة كانوا يستقلونها.

وأضافت المصادر أن عبوة ناسفة زرعها متشددون انفجرت في سيارة العسكريين الذين لم تعرف جنسيتهم على الفور.

وقع الانفجار في منطقة الجورة جنوب مدينة الشيخ زويد، والتي توجد فيها قاعدة عسكرية لقوات حفظ السلام.

ورجحت المصادر أن الهجوم ربما كان يستهدف قوات للجيش المصري وأن العبوة الناسفة انفجرت بطريق الخطأ في سيارة قوات حفظ السلام. 

وأشارت المصادر إلى أن قوات حفظ السلام متعددة الجنسيات توجد بالمنطقة لمراقبة اتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل في 1979.

 وقتل المئات من قوات الجيش والشرطة المصرية في هجمات يشنها متشددون في شمال سيناء ومناطق أخرى منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في العام 2013.

 ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن أصابع الاتهام تشير إلى جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم الدولة الإسلامية . 

المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)