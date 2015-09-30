هادي يحذر من سقوط اليمن في يد إيران

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (الجزيرة)

حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من سقوط اليمن في يد ايران، مشددا على أن قوات الشرعية والمقاومة الشعبية تقاتل لمنع ذلك، دفاعا عن البلد ومقدراته وشرعيته.

وقال "نحن نقاتل في معركة الدفاع عن البلد ومقدراته وشرعيته حتي لا يسقط في يد التجربة الإيرانية التي لها طموحات كبيرة منها السيطرة على باب المندب".

واتهم هادي -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- إيران بالسعي إلى تدمير بلاده؛ حيث تقاتل قوات الحكومة وائتلاف تقوده السعودية الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح المدعومين من طهران.

وشكر هادي العاهل السعودي سلمان على تحركه لقيادة حملة جوية لدول الخليج العربية ضد المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء قبل عام. وقال "دعوني من هذا المنبر أوجه الشكر والتقدير والعرفان نيابة عن الشعب اليمني لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وكافة اخوانه قادة دول التحالف الذين بذلوا ولا يزالون الغالي والنفيس من أجل اليمن وشعبها وامتزج الدم اليمني بدم أشقائه واخوانه في معركة الدفاع عن البلد ومقدراته وشرعيته."

وكانت العلاقات السعودية الإيرانية قد شهدت توتر متصاعدا منذ انقلاب الحوثيين باليمن، سبقه توتر مماثل بسبب إصرار طهران على دعم الرئيس السوري بشار الأسد، وإرسال أسلحة ومقاتلين للقتال بجانب بشار وهو ما يتعارض مع موقف المملكة التي تري وجوب رحيل الأسد من المشهد السوري.

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أشار -في كلمته أمام الأمم المتحدة- إلى استعداد بلاده لاستضافة حوار بين قطر ودول الخليج، وهو ما رحبت به طهران على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية.