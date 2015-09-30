البث الحي
منوعات

هادي يحذر من سقوط اليمن في يد إيران

30/9/2015

الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (الجزيرة)

حذر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي من سقوط اليمن في يد ايران، مشددا على أن قوات الشرعية والمقاومة الشعبية تقاتل لمنع ذلك، دفاعا عن البلد ومقدراته وشرعيته.

وقال "نحن نقاتل في معركة الدفاع عن البلد ومقدراته وشرعيته حتي لا يسقط في يد التجربة الإيرانية التي لها طموحات كبيرة منها السيطرة على باب المندب".

واتهم هادي -في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة- إيران بالسعي إلى تدمير بلاده؛ حيث تقاتل قوات الحكومة وائتلاف تقوده السعودية الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي صالح المدعومين من طهران.

وشكر هادي العاهل السعودي سلمان على تحركه لقيادة حملة جوية لدول الخليج العربية ضد المتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة صنعاء قبل عام. وقال "دعوني من هذا المنبر أوجه الشكر والتقدير والعرفان نيابة عن الشعب اليمني لأخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وكافة اخوانه قادة دول التحالف الذين بذلوا ولا يزالون الغالي والنفيس من أجل اليمن وشعبها وامتزج الدم اليمني بدم أشقائه واخوانه في معركة الدفاع عن البلد ومقدراته وشرعيته."

وكانت العلاقات السعودية الإيرانية قد شهدت توتر متصاعدا منذ انقلاب الحوثيين باليمن، سبقه توتر مماثل بسبب إصرار طهران على دعم الرئيس السوري بشار الأسد، وإرسال أسلحة ومقاتلين للقتال بجانب بشار وهو ما يتعارض مع موقف المملكة التي تري وجوب رحيل الأسد من المشهد السوري.

وكان  أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد أشار -في كلمته أمام  الأمم المتحدة- إلى استعداد بلاده لاستضافة حوار بين قطر ودول الخليج، وهو ما رحبت به طهران على لسان المتحدث باسم الحكومة الإيرانية.

 

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)