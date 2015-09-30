نوجين مصطفي .. سورية تدافع عن اللاجئين بكرسي متحرك

أوليفر خلال حديثه عن الفناة السورية

نجحت الفتاة السورية "نوجين مصطفي" ابنة الـ16 عاما من فرض قضية اللاجئين على المجتمع الأوروبي بطريقة بسيطة.

حيث فوجئ متابعو برنامج المذيع البريطاني الشهير" جون أوليفر " خلال حلقته مساء الأثنين بتناوله الساخر لمواقف رؤساء الدول الأوروبية من أزمة اللاجئين السوريين.

ثم توقفت انظار متابعيه عندما ركز أوليفر على قصة عرضتها قناة "بي بي سي" عن نوجين التي تعاني من الشلل.

وخاضت رحلة اللجوء الصعبة من مدينة عين العرب (كوباني) شمال سوريا عبر تركيا إلى اليونان قبل أن تصل أخيراً إلى ألمانيا، على كرسيها المتهالك.

يرجع أوليفر معلقاً مرة أخرى على تصريحات مسؤولين أوروبيين معادين لقضية المهاجرين، ومنها ما يصف اللاجئين "بالقمامة".

يعود أوليفر إلى حكاية الطفلة السورية نوجين ليتخذها مثالاً عن أنه لا يمكن بأي شكل من الأشكال وصف اللاجئين بالقمامة، ويدعو مشاهديه للتعرّف على كيفيّة تعلّم نوجين للغة الإنكليزيّة.

ويعرض مشهداً لحوار الفتاة السورية صاحبة الابتسامة الساحرة، وهي تقول إنها تعلّمت اللغة الإنكليزيّة بفعل متابعة المسلسل الأميركي الشهير "أيّام في حياتنا" (يعرض على شبكة "أن بي سي" منذ العام 1965 إلى الآن)، مشيرةً إلى أنها شعرت بالحزن لموت أحد أبطال المسلسل "إي جاي".

فريق عمل أوليفر اتصل بصنّاع المسلسل، واتفق معهم على تصوير مشهد من المسلسل، يظهر عودة "إي جاي" إلى حبيبته سامي، تحقيقاً لحلم نوجين.

وفي المشهد المصور خصيصاً لبرنامج "لاست ويك تونايت" يطلّ الممثل جيمس سكوت بشخصيّة "إي جاي" العائد من الموت ،والممثلة أليسون سويني بدور زوجته سامي.

ويشرح الرجل العائد من الموت أهوال الرحلة التي عبرها للعودة من الموت، لكنّه يؤكّد لها أن تلك الرحلة تبقى أسهل بكثير من رحلة لاجئ من سوريا إلى ألمانيا.

ويتبادل الممثلان سرد أهوال ما يعانيه اللاجئون خلال رحلتهم، ثمّ يقول سكوت: "هناك أشخاص مذهلون يهاجرون، لقد قرأت عن تلك الطفلة الرائعة ابنة الستة عشر عاماً القادمة من كوباني، نوجين مصطفى".

مبادرة جون أوليفر بتحقيق حلم نوجين، قوبلت بإيجابيّة كبيرة في وسائل الإعلام، وتمّ تناقل مشهد عودة "إي جاي" من الموت عشرات آلاف المرّات.

وقد حققت الحلقة التي رفعتها قناة "أتش بي أو" على موقع يوتيوب نحو مليون وثمانمائة ألف شخص خلال الساعات الماضية.