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منع المنتقبات من التدريس بجامعة القاهرة يثير موجة غضب

30/9/2015
جامعة القاهرة

قرر مجلس جامعة القاهرة منع عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة المنتقبات من التدريس أو التدريب بالمعامل.

وقال بيان صادر عن مجلس الجامعة أن القرار يأتي "حرصًا على التواصل مع الطلاب وحسن أداء العملية التعليمية وللمصلحة العامة" بحسب ما جاء في مضمون القرار.

وأوضح الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة أن قرار المجلس جاء عقب الاطلاع على قرارات سابقة لرئيس الجمهورية بشأن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له، وما تم عرضه على عمداء الكليات.

وتخول تلك اللائحة رئيس الجامعة وعمداء الكليات اتخاذ كل ما يراه أولئك المسؤولون من قرارات لتيسير العملية التعليمية داخل الكليات التابعة لهم.

ولا يعرف بالطبع عدد المنقبات من أعضاء هيئات التدريس التابعة لجامعة القاهرة، لكن القرار أثار موجة سخط على مواقع التواصل الاجتماعي باعتبار أن القرار يكرس التمييز على أساس الملبس أو الدين الأمر الذي يشوبه عدم الدستورية.

جديرا بالذكر أن جامعة القاهرة كانت قد أصدرت قرارا في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2010 بمنع دخول المنتقبات من عضوات هيئة التدريس والطالبات على حد سواء ومنعهن كذلك من الإقامة بالمدن الجامعية وقوبل القرار بموجة من الانتقاد والدعاوى القضائية .

وكانت دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة قد رفضت بشكل نهائي إقدام أي جهة حكومية على منع ارتداء النقاب، لأنه "ملبس إسلامي غير مخالف لمواد القانون والنظام العام للدولة".

 

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