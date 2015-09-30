منظمة التجارة تخفض توقعات النمو في 2015

منظمة التجارة تخفض توقعاتها بنمو حجم تجارة العالم في 2015

خفضت منظمة التجارة العالمية, – في تقرير لها (الأربعاء) – توقعاتها حول معدلات نمو التجارة العالمية فى العام الحالي 2015, وعزت المنظمة الدولية هذا الانخفاض إلى الانخفاض في الطلب على الواردات وانخفاض أسعار المنتجات.

وذكرت المنظمة في توقعاتها أن يصل النمو للتجارة العالمية هذا العام 2.8 % فقط, بينما كانت توقعات أبريل الماضي أن تصل تلك النسبة إلى معدل قدره 3.3%.

كما خفضت المنظمة توقعات نمو التجارة العالمية فى عام 2016 بنسبة تصل إلى 3.9 %, مقابل توقعات بنسبة 4% منذ ستة أشهر, وفي شأن آخر أفادت المنظمة بأن التجارة العالمية قد زادت في عام 2014 بنسبة 2.8% وذكرت المنظمة أن الأداء شهد تراجعا مقارنة مع سنوات ماقبل أزمة عام 2008 .. حيث كان المتوسط يبلغ 6% .

واستشهدت المنظمة بتراجع الطلب على الواردات فى الصين والبرازيل وغيرها من البلدان الناشئة, وكذلك انخفاض أسعار النفط والمواد الخام الأخرى والتقلبات الكبيرة في أسعار الصرف, إضافة إلى التقلبات في الأسواق المالية وعدم التيقن فيما يخص السياسة النقدية للولايات المتحدة, والبيانات الاقتصادية المتباينة التي قلصت من آفاق التجارة مؤخرا.

ولفتت المنظمة في تقريرها إلى التكاليف غير المتوقعة لأزمة الهجرة الحالية في أوروبا, وذكرت أنه بالتوقعات الحالية فإنه سيكون العام الرابع على التوالي الذي تنمو فيه التجارة بأقل من 3%, كما نوهت إلى أن نمو الصادرات لعام 2015 الجاري في أمريكا الشمالية يتوقع أن تصل نسبته إلى 4.4 % و3.1% في أسيا و2.8 % في أوروبا و0.5% في أمريكا اللاتينية.