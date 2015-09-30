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مصر .. حكم عسكري بحبس الصحفي محمد مدني 7 سنوات

30/9/2015
المحكمة العسكرية

قضت دائرة الجنايات بالمحكمة العسكرية بالإسكندرية بالحبس 10 سنوات على كلا من أحمد حمادة فؤاد و  أحمد عبد السلام عبد الرحمن كما قضت بالحبس 7 سنوات على الشقيقين الصحفي محمد صلاح الدين مدني وياسر صلاح الدين مدني .

وكانت النيابة العسكرية قد وجهت لهم تهماً تتعلق بالتحريض على حرق نقطه شرطة بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية على الرغم من أن المحكوم عليه ياسر مدني مصاب بعجز عن الحركة منذ أحداث فض رابعة العدوية .

كما قضت المحكمة ذاتها غيابيا على الطفلين محمد مجدي باهي ومهاب أحمد بدران بالسجن 3 سنوات .

المصدر : الجزيرة مباشر
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