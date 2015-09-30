لحساسية القِطاع .. رئيس نيجيريا وزيراً للبترول

الرئيس النيجيري محمد بخاري وسط المواطنين (رويترز)

أعلن الرئيس النيجيري محمد بخاري أنه سيتولى منصب وزير النفط في مجلس وزرائه الجديد بدلاً من أن يأتمن أحداً آخر على المصدر الرئيسي للإيرادات في أكبر اقتصاد في افريقيا.

وأوضح بخاري الذي تولى السلطة في نهاية مايو أيار واعداً بمحاربة الفساد أنه يريد إصلاح القطاع النفطي الذي يدر على الحكومة النيجيرية حوالي 70% من إيراداتها.

وبحسب رويترز، قال بخاري على هامش الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: "أعتزم أن أبقى وزيرا للموارد البترولية".

واستطرد: "وزير دولة سيتولى الإشراف على الشؤون اليومية للقطاع البترولي في البلد العضو بمنظمة أوبك".

ولم يعلن بخاري مجلس وزراء جديدا لكن من المتوقع أن يقدم أسماء مرشحيه إلى البرلمان في الأيام المقبلة.

وكان قد أدى انهيار أسعار النفط العالمية إلى إلحاق ضرر شديد بالمالية العامة لنيجيريا وأضعف عملتها (النيرا) وتسبب في تأخير دفع رواتب الموظفين العموميين واذكاء التضخم.

يشار إلى أن الرئيس النيجري كان رئيساً لصندوق الاستثمار البترولي في عهد الحاكم العسكري ساني اباتشا في عقد التسعينيات ووزيراً للنفط في حكومة الرئيس أولوسيجون أوباسانغو في عقد السبعينيات.