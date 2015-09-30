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فيديو .. ارتفاع أسعار السلع المدرسية في مصر

29/9/2015

أعرب مواطنون مصريون عن استيائهم من ارتفاع أسعار السلع المدرسية تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وقال أولياء أمور وتجار في سوق "الفجالة" بالقاهرة إن اسعار السلع المدرسية من الكتب والحقائب والأقلام وغيرها ارتفعت بنسبة لا تقل عن عشرة بالمائة هذا العام لعدة أسباب؛ أبرزها انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار.

وتراجعت قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي العام الحالي إلى مستويات كبيرة بسبب ارتفاع عجز الموازنة المصرية حيث سجل الدولار الأمريكي 7.78 جنيها صعودا من 7.34 قبل عدة أشهر.

وأكد متعاملون أن الدولار يباع في السوق السوداء بمصر هذا الأسبوع بأكثر من 8 جنيهات.

المصدر : الجزيرة مباشر
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