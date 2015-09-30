عودة حجاج "المكرمة السعودية " إلى قطاع غزة

عودة الفوج الأول من حجاج غزة (الجزيرة)

عاد الفوج الأول من حجاج "المكرمة السعودية لذوي الشهداء والأسرى" إلى قطاع غزة بعد رحلة وصفوها بالشاقة من مطار القاهرة إلى معبر رفح البري استمرت أكثر من عشر ساعات بحسب وصف الحجاج العائدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد قدم مكرمة لأداء فريضة الحج لألف فلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية .

من جانبه أكد مشير المصري القيادي بحركة حماس والذي كان بانتظار والديه العائدين من أداء الفريضة أكد أن المملكة ذللت كل الصعوبات لبعثة الحج الفلسطينية من أجل تيسير أداء المناسك مشيرا إلى أن الصعوبة الوحيدة في الرحلة كانت في التوجه من معبر رفح حتى مطار القاهرة وكذلك العودة عبر طرق ملتوية وبعيدة بحسب وصفه .

فيما أكدت إحدى المسنات العائدات من أداء الفريضة أن الحجاج عانوا لأكثر من عشر ساعات في الذهاب ومثلهم في الإياب من مطار القاهرة وحتى معبر رفح ، نظرا لعمليات التفتيش والتعطيل التي تعرضوا لها من جانب قوات الأمن والجيش المصري على حد وصفها .