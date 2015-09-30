البث الحي
منوعات

عودة حجاج "المكرمة السعودية " إلى قطاع غزة

30/9/2015
عودة الفوج الأول من حجاج غزة (الجزيرة)

عاد الفوج الأول من حجاج "المكرمة السعودية لذوي الشهداء والأسرى" إلى قطاع غزة بعد رحلة وصفوها بالشاقة من مطار القاهرة إلى معبر رفح البري   استمرت أكثر من عشر ساعات بحسب وصف الحجاج العائدين.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد قدم مكرمة لأداء فريضة الحج لألف فلسطيني بين قطاع غزة والضفة الغربية .

من جانبه أكد مشير المصري القيادي بحركة حماس والذي كان بانتظار والديه العائدين من أداء الفريضة أكد أن المملكة ذللت كل الصعوبات لبعثة الحج الفلسطينية من أجل تيسير أداء المناسك مشيرا إلى أن الصعوبة الوحيدة في الرحلة كانت في التوجه من معبر رفح حتى مطار القاهرة وكذلك العودة عبر طرق ملتوية وبعيدة بحسب وصفه .

فيما أكدت إحدى المسنات العائدات من أداء الفريضة أن الحجاج عانوا لأكثر من عشر ساعات في الذهاب ومثلهم في الإياب من مطار القاهرة وحتى معبر رفح ، نظرا لعمليات التفتيش والتعطيل التي تعرضوا لها من جانب قوات الأمن والجيش المصري على حد وصفها .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)