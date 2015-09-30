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عباس يستنكر محاولات إسرائيل تقسيم الأقصى

30/9/2015
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (الجزيرة)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بحصول بلاده على عضوية كاملة بالأمم المتحدة .

واستنكر عباس خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك  محاولات إسرائيل تمرير مخطط تقسيم المسجد الأقصى زمنيًا وجغرافياً، داعيًا تل أبيب بمنع جيشها وعناصره الإجرامية من انتهاك حقوق الفلسطينيين في القدس.

وأضاف أبو مازن أن استمرار عملية الاستيطان الإسرائيلي لا يمكن أن يخدم السلام وحل الدولتين ، داعيا إلى مراجعة تاريخ القضية الفلسطينية، وقرارات مجلس الأمن، ليعرف الجميع أن الشعب الفلسطيني قد ظلم وحرم من أرضه.

واستكمل "ليس من المعقول أن تظل القضية الفلسطينية طوال هذه العقود دون حل، وتواصل الحكومة الإسرائيلية توسعاتها في الضفة الغربية وخاصة في القدس الشرقية، دون مراعاة للاتفاقيات الدولية الموقعة"، متسائلا "هل تصويت دول على قرارات تخص القضية الفلسطينية يخدم القضية أم يخدم المتطرفين الذين يقتلون الأبرياء؟، أين العدالة والقانون؟ وإلى متى ستظل إسرائيل فوق القانون الدولي؟".

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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