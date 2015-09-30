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رئيس تحرير أ ش أ: لو مكان السيسي لقتلت مليونا في رابعة

30/9/2015

قال علاء حيدر، رئيس مجلس الإدارة، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه لو كان محل الرئيس المصري لقتل مليون مصري من أجل أن يعيش الـ90 مليون على حد وصفه . 
وأضاف في تصريحات لعدد من الصحفيين الأجانب على هامش مشاركته ضمن الوفد المصري المرافق لعبد الفتاح السيسي خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، أن الجيش المصري قتل 150 شخصا فقط خلال فض اعتصام رابعة العدوية في 14 أغسطس 2013.
و عندما سئل – في فيديو مصور حصلت عليه الجزيرة مباشر – عن سر قتل الجيش المصري للمعتصمين في ميدان رابعة العدوية عقب الإطاحة بأول رئيس مصري منتخب، قال حيدر" الجيش قال لهم امشوا لكنهم رفضوا وقالوا مستعدين نموت هنا علشان ندخل الجنة "
وعن سبب فض الاعتصام بهذا العنف قال " سكان المنطقة لم يستطيعوا التحرك بالمنطقة ، وكان المعتصمون يأكلون ويشربون ويصلون ويصومون في المكان "
وعندما سألته صحفية عن أن حديثه يدل على سلمية الاعتصام قال " كان معهم سلاح وقتلوا به الشرطة وهم من بدأ بالضرب
وتابع قائلا " أمريكا ألقت قنبلة ذرية على اليابان كي تنهي الحرب ، وقتلت 200 ألف بالقنبلة الذرية كي توفر الأمان لبلدها ، ولو كنت مكان رئيس مصر لقتلت مليونا كي يعيش الـ 90 مليون الآخرين.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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