دراسة : تناول الأدوية بعشوائية يدمر الكبد والكلى

الدراسة أكدت خطورة الأدوية العشوائية على المناعة

أكدت دراسة لشعبة البحوث الطبية بالمركزالقومي للبحوث بالقاهرة أن تعاطى الأدوية بطريقة عشوائية يؤدى إلى ظاهرة خطيرة تعرف باسم "مقاومة المضادات الحيوية"، والتي تؤدى بدورها على المدى الطويل لتدمير جهاز المناعة.

وأن أضرار تعاطي وتناول الأدوية العشوائية يهدد خلايا الكلى والكبد ونخاع العظام مما يؤدى بدوره أيضا إلى عدم قدرة جهاز المناعة على محاربة الميكروبات ويعطي مناعة للجراثيم.

وأشارت الدراسة إلى أن الأدوية العشوائية تقتل الجراثيم المفيدة للجسم، وتترك الجراثيم الضارة، وتكمن الخطورة كذلك في تعاطى الحامل أو الطفل لهذه الأدوية، والمضادات الحيوية.

وأوضحت أن الميكروبات لا تشمل فقط الجراثيم وإنما تحتوى أيضا على الفيروسات والفطريات وغيرها من الأحياء المجهرية، وتعتبر المضادات الحيوية من الأدوية القاتلة للجراثيم ولكنها لا تؤثر أبدًا على الفيروسات.