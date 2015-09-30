بعد القصف الروسي لسوريا.. هاشتاج # الحرب العالمية الثالثة

هاشتاج # الحرب العالمية الثالثة

دشن مغردون #هاشتاج #الحرب_العالميه_الثالثه بعد قصف #روسيا لـ #سوريا .. في تأكيد من جانبهم أن الأزمات بالمنطقة تحولت إلى صراع بين القوى العظمى

وجاءت التغريدات كما يلي …

وسام عبدالوارث ‏@wessam_elhad ad

#الحرب_العالميه_الثالثه

سيناريو تخيلي

فريق أمريكا مع دول الخليج ضد روسيا وسوريا وايران والصين

#مصر مع أي الفريقين ستقف .. برأيكم؟

#الحرب_العالميه_الثالثه



أحمد جمعه أسوان ‏@AhmedGomaaaa

#الحرب_العالميه_الثالثه

روسيا تشن غارات بسوريا

أمريكا تشن غارات بسوريا

سوريا أرض العلمين القرن الحالى

والعرب يتفرجون .يتسائلون.. يتغامزون



SHaKi ‏@shakidol

لا ناقة لنا ولا جمل..

#الحرب_العالميه_الثالثه



أبو عابد الشامي ‏@MumeteM

الإسلام يحارب تحالف الديكتاتوريات



mahamed elghetany ‏@mahamed1966

اذا لم يحقق #السيسي سوي الحفاظ علي مصر باقية دولة كاملة الأركان حدود واضحة جيش يحمي حدود وقضاء وسلطة تنفيذية تشريعية

#الحرب_العالميه_الثالثه



محمد_الخالد ‏@AlKhaled1899

من الواضح أن #بشار_الاسد سيظل رئيسا لدولة سوريا إلا في حال قيام #الحرب_العالمية_الثالثة !



Eng_Mohammed® ‏@Eng_Mohammed33

#خامنئي_يهدد_سلمان_الحزم

#الحرب_العالميه_الثالثه

#حج_بلا_شيعه

الرابط المشترك هو استدراج السعودية لمواجهة مع إيران كما فعلوا مع صدام



‏نوشا ‏@3alameeea

#الحرب_العالمية_الثالثة

بإذن الله حرب عالمية سياسية بعيدا عن القصف والقتل والتشريد



جبريل | Gäbrel ‏@almuteri17

#الحرب_العالميه_الثالثه

من الهدي النبوي عدم الاستبشار بالحرب

" لا تتمنوا لقاء العدو "

اللهم أكفنا الحروب و شرها و باعد بيننا و بينها



ahmad_69696

حكومات الدول الغربية وروسيا تعلم مدى الخسائر

في قيام أي حرب ولذلك هم يريدون أن تكون بلاد العرب

ميدان لـ #الحرب_العالميه_الثالثه



Khalid#BigMilan#Hfc ‏@kh_sss

و?طنْ لا? نحمِيهْ لا? نست?حِقْ الع?يشْ فيِه

#الحرب_العالميه_الثالثه



قَلَمٌ عَابِرٌ ‏@ouu44_

#الحرب_العالميه_الثالثه

ما يحدث في العالم الآن ربما يحكي لنا قصة أشرفت على الإنتهاء ، فاهتموا بالصلاة.