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بعد القصف الروسي لسوريا.. هاشتاج # الحرب العالمية الثالثة

30/9/2015

هاشتاج # الحرب العالمية الثالثة

دشن مغردون #هاشتاج #الحرب_العالميه_الثالثه بعد قصف #روسيا لـ #سوريا .. في تأكيد من جانبهم  أن الأزمات بالمنطقة تحولت إلى صراع بين القوى العظمى

وجاءت التغريدات كما يلي …

وسام عبدالوارث ‏@wessam_elhad ad  
#الحرب_العالميه_الثالثه 
سيناريو تخيلي 
فريق أمريكا مع دول الخليج ضد روسيا وسوريا وايران والصين
#مصر مع أي الفريقين ستقف .. برأيكم؟
#الحرب_العالميه_الثالثه
 
أحمد جمعه أسوان ‏@AhmedGomaaaa  
#الحرب_العالميه_الثالثه 
روسيا تشن غارات بسوريا
أمريكا تشن غارات بسوريا
سوريا أرض العلمين القرن الحالى
والعرب يتفرجون .يتسائلون.. يتغامزون
 
SHaKi ‏@shakidol  
لا ناقة لنا ولا جمل..
#الحرب_العالميه_الثالثه
 
أبو عابد الشامي ‏@MumeteM  
الإسلام يحارب تحالف الديكتاتوريات 
 
mahamed elghetany ‏@mahamed1966  
اذا لم يحقق #السيسي سوي الحفاظ علي مصر باقية دولة كاملة الأركان حدود واضحة جيش يحمي حدود وقضاء وسلطة تنفيذية تشريعية
#الحرب_العالميه_الثالثه
 
محمد_الخالد  ‏@AlKhaled1899  
من الواضح أن #بشار_الاسد سيظل رئيسا لدولة سوريا إلا في حال قيام #الحرب_العالمية_الثالثة !
 
Eng_Mohammed® ‏@Eng_Mohammed33  
#خامنئي_يهدد_سلمان_الحزم
 #الحرب_العالميه_الثالثه 
#حج_بلا_شيعه 
الرابط المشترك هو استدراج السعودية لمواجهة مع إيران كما فعلوا مع صدام
 
‏نوشا ‏@3alameeea 
#الحرب_العالمية_الثالثة 
بإذن الله حرب عالمية سياسية بعيدا عن القصف والقتل والتشريد
 
جبريل | Gäbrel ‏@almuteri17 
#الحرب_العالميه_الثالثه
من الهدي النبوي عدم الاستبشار بالحرب 
" لا تتمنوا لقاء العدو "
اللهم أكفنا الحروب و شرها و باعد بيننا و بينها
 
ahmad_69696  
حكومات الدول الغربية وروسيا تعلم مدى الخسائر
في قيام أي حرب ولذلك هم يريدون أن تكون بلاد العرب
ميدان لـ #الحرب_العالميه_الثالثه
 
Khalid#BigMilan#Hfc ‏@kh_sss 
و?طنْ لا? نحمِيهْ لا? نست?حِقْ الع?يشْ فيِه
#الحرب_العالميه_الثالثه
 
قَلَمٌ عَابِرٌ ‏@ouu44_  
#الحرب_العالميه_الثالثه 
ما يحدث في العالم الآن ربما يحكي لنا قصة أشرفت على الإنتهاء ، فاهتموا بالصلاة.

 

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