بعد القصف الروسي لسوريا.. هاشتاج # الحرب العالمية الثالثة

دشن مغردون #هاشتاج #الحرب_العالميه_الثالثه بعد قصف #روسيا لـ #سوريا .. في تأكيد من جانبهم أن الأزمات بالمنطقة تحولت إلى صراع بين القوى العظمى
وجاءت التغريدات كما يلي …
وسام عبدالوارث @wessam_elhad ad
#الحرب_العالميه_الثالثه
سيناريو تخيلي
فريق أمريكا مع دول الخليج ضد روسيا وسوريا وايران والصين
#مصر مع أي الفريقين ستقف .. برأيكم؟
#الحرب_العالميه_الثالثه
أحمد جمعه أسوان @AhmedGomaaaa
#الحرب_العالميه_الثالثه
روسيا تشن غارات بسوريا
أمريكا تشن غارات بسوريا
سوريا أرض العلمين القرن الحالى
والعرب يتفرجون .يتسائلون.. يتغامزون
SHaKi @shakidol
لا ناقة لنا ولا جمل..
#الحرب_العالميه_الثالثه
أبو عابد الشامي @MumeteM
الإسلام يحارب تحالف الديكتاتوريات
mahamed elghetany @mahamed1966
اذا لم يحقق #السيسي سوي الحفاظ علي مصر باقية دولة كاملة الأركان حدود واضحة جيش يحمي حدود وقضاء وسلطة تنفيذية تشريعية
#الحرب_العالميه_الثالثه
محمد_الخالد @AlKhaled1899
من الواضح أن #بشار_الاسد سيظل رئيسا لدولة سوريا إلا في حال قيام #الحرب_العالمية_الثالثة !
Eng_Mohammed® @Eng_Mohammed33
#خامنئي_يهدد_سلمان_الحزم
#الحرب_العالميه_الثالثه
#حج_بلا_شيعه
الرابط المشترك هو استدراج السعودية لمواجهة مع إيران كما فعلوا مع صدام
نوشا @3alameeea
#الحرب_العالمية_الثالثة
بإذن الله حرب عالمية سياسية بعيدا عن القصف والقتل والتشريد
جبريل | Gäbrel @almuteri17
#الحرب_العالميه_الثالثه
من الهدي النبوي عدم الاستبشار بالحرب
" لا تتمنوا لقاء العدو "
اللهم أكفنا الحروب و شرها و باعد بيننا و بينها
ahmad_69696
حكومات الدول الغربية وروسيا تعلم مدى الخسائر
في قيام أي حرب ولذلك هم يريدون أن تكون بلاد العرب
ميدان لـ #الحرب_العالميه_الثالثه
Khalid#BigMilan#Hfc @kh_sss
و?طنْ لا? نحمِيهْ لا? نست?حِقْ الع?يشْ فيِه
#الحرب_العالميه_الثالثه
قَلَمٌ عَابِرٌ @ouu44_
#الحرب_العالميه_الثالثه
ما يحدث في العالم الآن ربما يحكي لنا قصة أشرفت على الإنتهاء ، فاهتموا بالصلاة.