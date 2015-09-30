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المعارضة السورية: الغارات الروسية قتلت "المدنيين" في حمص

30/9/2015

رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض – خالد خوجة

قال خالد خوجة إن الضربات الجوية الروسية في سوريا (الأربعاء) قتلت ما لا يقل عن 36 مدنيا واستهدفت مناطق لا وجود فيها لمقاتلي "تنظيم الدولة" والمقاتلين "المرتبطين بالقاعدة".

وكتب خوجة  في حسابه على تويتر قائلا إن  "كل الأهداف في الغارة الجوية الروسية اليوم على شمال حلب كانت مدنيين. قتل 36 مدنيا في مناطق لا وجود فيها لتنظيم الدولة الاسلامية والقاعدة." 

وقال خوجة الذي يشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك إن المدنيين قتلوا في خمس مناطق مختلفة ، جميعها في حمص وكانت تلك المناطق هي التي حاربت (تنظيم الدولة) وهزمته قبل عام مضى."

 

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