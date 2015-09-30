العطية: أسباب تعثر السلام معروفة وتتحملها إسرائيل

وزير الخارجية القطري – خالد العطية – أرشيف

قال وزير الخارجية القطري خالد العطية خلال مناقشة مجلس الأمن مشروع القرار الروسي لمواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط إن أسباب تعثر عملية السلام معروفة وتتحملها إسرائيل وأنها سوف تتواصل مالم يتم تنفيذ القرارات الدولية وفقا لحل الدولتين والذي توافق عليه المجتمع الدولي ..

وأشار العطية إلى أن سياسة الكيل بمكيالين يصيب الشعوب بالإحباط وهو ما يحتم تجديد إعادة هيكلة المؤسسات الدولية .. وقال إن عجز مجلس الأمن في تحقيق السلام بالشرق الأوسط يعطى المتطرفين فرصه لزيادة قوتهم ، وإنه لابد على مجلس الأمن تكريس المزيد من الجهد لتسوية القضية الفلسطينية وإنهاء الاحتلال .

وقال إن النظام السوري تجاوز كل الخطوط الحمراء في ظلمه وتجبره على شعبه وأشار إلى أن ما يرتكبه النظام في سوريا هو جرائم بحق الضمير الإنساني وإنه لم يعد مقبولا ترك الشعب السوري أمام جرائم الحرب التي يرتكبها النظام في حقه.

وثمن العطية دور المبعوث الدولي إلى ليبيا وما توصل إليه من اتفاق مبدئي لتوحيد أطراف العملية السياسية في ليبيا .