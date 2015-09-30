البنتاغون: روسيا بدأت "ضربات جوية" في سوريا

طائرة عسكرية روسية في مطار اللاذقية السوري – أرشيف

أعلن مسئول بوزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" أن الطائرات الحربية الروسية شنت ضربات جوية في سوريا, (الأربعاء), بعد منح البرلمان الروسي تفويضا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستخدام القوة العسكرية في النزاع هناك.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على موقعها الإلكتروني عن المسئول العسكري الذي لم تذكر اسمه القول إن "روسيا بدأت تنفيذ الضربات الجوية في سوريا". وأشار المسئول الأمريكي إلى أنه لم يتضح بشكل فوري ما إذا كانت ضربة جوية واحدة أم طلعات جوية متعددة.

من جانبها قالت الرئاسة السورية, إن إرسال القوات الجوية الروسية إلى سوريا تم بطلب من الدولة السورية عبر رسالة أرسلها الرئيس بشار الأسد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت دعوة لإرسال قوات جوية في إطار مبادرة الرئيس بوتين لمكافحة الإرهاب.

كان جون كيربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قال إن مسؤولا روسيا في بغداد أبلغ العاملين بالسفارة الأمريكية بأن طائرات عسكرية روسية ستبدأ اليوم الأربعاء مهاما جوية ضد تنظيم الدولة في سوريا.

وأضاف كيربي في بيان أن المسؤول الروسي طلب أن تتجنب الطائرات الأمريكية المجال الجوي السوري خلال هذه المهام الجوية.