البث الحي
منوعات

الأسد يستنجد بموسكو..والفدرالي يفوض بوتين بالتدخل

30/9/2015
 
بوتين يطلب من مجلس الاتحاد الروسي الإذن بنشر قوات في سوريا (أسوشيتد برس)

أجاز مجلس الاتحاد الروسي في جلسته (الأربعاء) للرئيس فلاديمير بوتين استخدام القوة العسكرية في الخارج وشن ضربات جوية لدعم جيش الرئيس السوري بشار الأسد قبل ساعات من اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث مكافحة "التهديد الارهابي".

وصوت أعضاء مجلس الاتحاد الـ162 بالإجماع لصالح طلب الكرملين السماح باستخدام قوة عسكرية في الخارج.

وأوضح مدير الديوان الرئاسي الروسي، سيرغي إيفانوف، أن هذا الطلب مرتبط بالنزاع في سورياً موضحاً أنه لا يشمل سوى ضربات جوية ويستبعد إرسال قوات على الأرض.

وأضاف إيفانوف بعد التصويت بحسب ما نقل عنه التلفزيون الروسي أن الهدف العسكري لهذه العملية هو تقديم دعم جوي للقوات المسلحة السورية في معركتها ضد تنظيم الدولة.

وقال إيفانوف إن بلاده ستبلغ اليوم شركاءها وحلفاءها كافة بالقرار, الذي اتخذ بشأن استخدام القوات المسلحة الروسية في الشرق الأوسط،

وأضاف أن الحديث لا يدور عن طموحات روسية ما, ولكن عن مصالح روسيا القومية".

وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أنه طلب تفويضاً من مجلس الاتحاد، ،المجلس الأعلى في البرلمان الروسي، باستخدام قوات مسلحة روسية خارج الأراضي الوطنية.

وهذا الطلب من رئيس الدولة ضروري رسمياً لكي يتمكن بوتين بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة إقرار تدخل عسكري.

وكانت آخر مرة أجاز فيها  مجلس الاتحاد للرئيس الروسي استخدام القوة  في مارس/آذار 2014 قبل إرسال قوات النخبة من الجيش الروسي لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وتابع إيفانوف: "كل شركائنا وحلفائنا سيبلغون اليوم بهذا القرار وستتلقى وزارات الدفاع على الارجح معلومات محددة".

وبحسب إيفانوف فان هذه المبادرة مؤقتة وتندرج في إطار القانون الدولي لأن الرئيس السوري طلب رسمياً مساعدة عاجلة من موسكو في معركته ضد الجهاديين.

وقال للصحافيين إن الرئيس السوري طلب من حكومة موسكو تقديم مساعدة عسكرية له، رافضاً توضيح أي نوع من التجهيزات العسكرية ستستخدمها روسيا في سوريا.

 

المزيد من منوعات

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

مصر.. الكنيسة الأرثوذكسية تعلن وفاة 5 كهنة بكورونا خلال 24 ساعة وتعلّق كافة أنشطتها

تعليق كافة الأنشطة الكنسية بسبب كورونا (رويترز ـ أرشيف)

جمل يقتحم مستشفى في مصر ومعاقبة ممرضة صورت الفيديو (شاهد)

دخل جمل ضخم من البوابة الرئيسية للمستشفى ثم تجول داخل أروقتها (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

ألمانيا.. شرطي يعتدي على مسنة ويسقطها أرضا (فيديو)

ظل الشرطي يركل الدراجة إلى أن وقعت السيدة أرضا (مواقع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

ماكرون يرد على أردوغان بعد قوله إنه يتمنى أن تتخلص فرنسا منه

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان (غيتي)