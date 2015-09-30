أهم القضايا التي تنظرها المحاكم المصرية خلال أكتوبر

محكمة القضاء الإداري

تنظر المحاكم المصرية خلال شهر أكتوبر 58 قضية في مختلف المحاكم حيث تستأنف محكمة جنايات الجيزة في الثالث من أكتوبر محاكمة 45 من رافضي الانقلاب في القضية المعروفة بالخلايا النوعية .

وفي الأول من أكتوبر تستأنف محاكمة 21 من ألتراس الزمالك في قضية محاولة اغتيال مرتضى منصور .

وفي الثالث من أكتوبر تستأنف محاكمة 51 متهما في قضية اقتحام سجن بورسعيد .

وفي الرابع من أكتوبر تستأنف محاكمة 494 من رافضي الانقلاب على خلفية أحداث مسجد الفتح .

في الخامس من أكتوبر تستأنف محاكمة 23 متهما في قضية "أحداث السفارة الأمريكية الثانية"

وفي السابع من أكتوبر تستأنف محكمة شمال القاهرة محاكمة أميني الشرطة المتهمين باختطاف فتاة وهتك عرضها .

في الثامن من أكتوبر تستأنف إعادة محاكمة 81 متهما في قضية أحداث مجلس الوزراء وفي اليوم نفسه تستأنف قضية مقتل اللواء نبيل فراج المتهم فيها 13 من أهالي كرداسة.

في العاشر من أكتوبر استئناف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 أخرين في قضية التخابر مع قطر.

في الخامس عشر من أكتوبر استئناف محاكمة ضابطي الأمن الوطني المتهمين بتعذيب محامي داخل قسم المطرية حتى الموت .

في الثامن عشر من أكتوبر استئناف محاكمة 397 من أنصار مرسى على خلفية فض اعتصام النهضة .

24 من أكتوبر استئناف محاكمة 48 من رافضي الانقلاب فى قضية مقتل الصحفية ميادة أشرف