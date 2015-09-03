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3 سنوات سجن للحاجة وداد أكبر معتقلة بالإسكندرية

3/9/2015

الحاجة وداد كمال أكبر معتقلة في مصر

قضت محكمة جنايات الاسكندرية اليوم بالسجن 3 سنوات على الحاجة وداد كمال (55 عاما) وتعد أكبر معتقلة في مصر منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت النيابة العامة قد وجهت للحاجة وداد عدة تهم منها قطع الطريق والتظاهر وتكدير الأمن العام والانضمام لجماعة محظورة ، وإهانة الجيش والشرطة .

وكانت قوات الأمن قد داهمت منزل الحاجة وداد كمال بمنطقة الرمل الاسكندرية يوم 16مايو من العام الماضي واعتقلتها واعتقلت معها ابنتها وزوج ابنتها. وتم حبسها مع الجنائيات

وإمعانا في التنكيل بها,  رغم كبر سنها,  قامت ادارة السجن بنقلها الي الحبس الانفرادي وهو ما أدي الي إصابتها بآلام في المفاصل, اضطرتها لاستخدام "عكاز " في التحرك " علي حد قول نجلها عثمان بشرى.

قال نجلها في مداخلة تلفزيونية سابقة "كيف يوجهون لسيدة مسنة تهمة قطع الطريق,  وهي في الاساس كانت موجودة في منزلها, واعتقلوها منه.

وسبق لأكبر معتقلة سنا في مصر أن قالت لوكيل النيابة اثناء تجديد حبسها,  إنها ترغب في أن تقضي العيد مع أولادها , و سألته كيف يقضي صفوت الشريف وفتحي السرور وزكريا عزمي وحبيب العادلي العيد مع أسرهم وأنا لا استطيع أن أري أولادي وأحفادي . 

 

 

 

المصدر : الجزيرة مباشر
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