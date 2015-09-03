نزاعات الشرق الأوسط تحرم 13 مليون طفل من التعليم

أطفال سوريون حرموا من التعليم بسبب الحرب

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" من أن أكثر من 13 مليون طفل في الشرق الأوسط، وشمال افريقيا أي حوالى 40% من أطفال المنطقة، لا يرتادون المدارس بسبب الصراعات المتأججة في أوطانهم.

وأشارت المنظمة في تقريرها (الخميس) إلى أن عدد الأطفال في سن الدراسة يبلغ 34 مليوناً، منهم 13.4 مليوناً لا يرتادون المدرسة ما يمثل نسبة 40%.

وأوضح التقرير أن 2.4 مليون طفل في سوريا، و3 ملايين طفل في العراق، ومليوني طفل في ليبيا و 3.1 مليون طفل في السودان إضافة الى 2.9 مليون طفل في اليمن لا يرتادون المدارس.

وجاء في التقرير أن هناك نحو 8850 مدرسة في العراق وسوريا واليمن وليبيا دمرت أو تضررت بحيث لا يمكن استخدامها، وهي تأوي الآن عائلات مهجرة، أو أنها احتلت من قبل أطراف النزاع.

كما أوضح التقرير أن تعرض المدارس والبنية التعليمية للهجمات، وأحيانا بشكل متعمد، هو سبب رئيسي وراء عدم ارتياد الاطفال للمدارس.

وأشارت المنظمة إلى أن الخوف دفع آلاف المعلمين لترك وظائفهم، أو منع الأهالي من إرسال أطفالهم للمدرسة بسبب ما قد يحدث لهم في الطريق أو في المدرسة.

وبحسب التقرير فإن نحو 700 ألف طفل سوري لاجئ لا يمكنهم ارتياد المدرسة في دول الجوار؛ بسبب البنية التحتية التعليمية المنهكة، وعدم القدرة على تحمل عبء طلاب إضافيين.

وقال التقرير إن وجود 3 ملايين من المهجرين شكل ضغطاً ضخماً على البنية التحتية التعليمية ما أثر في 950 ألف طالب مدرسة على الأقل.

ووجهت المنظمة -في ختام تقريرها- دعوة إلى المجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم لأنظمة التعليم الوطنية في دول النزاع والدول المضيفة للاجئين وتدريب المعلمين وتوفير أدوات التعليم المختلفة.