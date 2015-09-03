منظمات صحفية بجنوب أفريقيا تندد بمحاكمة صحفيي "الجزيرة"

صحفيو الجزيرة الصادر بحقهم حكم بالسجن في مصر

عبرالمنتدى الوطني للإعلاميين بجنوب أفريقيا (SANEF)، ومنتدى الإعلاميين الأفارقة (كمان)، والمبادرة الأفريقية للإعلام (AMI) ومندوبي الدورة ال19 لمؤتمر أفريقيا المنعقد بجامعة رودس، عبروا عن صدمتهم بشأن الحكم الصادر السبت الماضي بحق ثلاثة من صحفيي الجزيرة من قبل محكمة مصرية وهم محمد فهمي، باهر محمد وبيتر غرستي و الذين كانوا قد اعتقلوا عام 2013 على خلفية اتهامهم بالتواطؤ مع جماعة الإخوان المسلمين .

المنتدى الوطني للإعلاميين بجنوب أفريقيا كان قد التقى العام الماضي السفير المصري في بريتوريا وسلمه مذكرة احتجاج للمطالبة بالإفراج عن الصحفيين وأكد على أن اعتقالهم يمثل انتهاكا لحرية التعبير ، مشددا على ضرورة التزام مصر بحرية وسائل الإعلام بما يتماشى مع الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان.

وأدانت المنظمات ما وصفته ب"القمع المستمر" لوسائل الإعلام من قبل السلطات الحاكمة في مصر داعية الرئيس المصري لإصدار عفو بحق الصحفيين و الإفراج عن جميع المعتقلين الآخرين المحتجزين ظلما .

كما طالبت المنظمات المذكورة الحكومات الأفريقية بالمشاركة في هذا المسعى وبذل كل ما في وسعها لإجبار النظام المصري على الوفاء بالتزاماته التي صرح بها كون مصر دولة عضو في الاتحاد الأفريقي