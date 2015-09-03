مسودة اتفاق مقترحة لإنهاء الأزمة السورية

المبعوث الدولي لسوريا، ستيفان دي ميستورا

حصلت الجزيرة على بنود الإطار التنفيذي لمسودة بيان جنيف الخاص بسوريا، وهو المقترح الذي رفضته عدة دول بينها روسيا.

وتدعو المسودة التي رفضت التوصل إلى اتفاق مرحلي بوضع دستوري يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ونصت الخطة على دمج القوات المقاتلة بهدف محاربة الإرهاب، وإصلاح قطاع الأمن، كما دعت إلى إنشاء دولة ديمقراطية غير طائفية ومتعددة حزبياً.

وبحسب المسودة، سيكون لهيئة الحكم الانتقالي السلطة الكاملة على الشؤون العسكرية والأمنية والإشراف على المجلس العسكري المشترك، مع إمكانية احتفاظ رئاسة الجمهورية بصلاحيات بروتوكولية.

وفي البنود أيضاً، تشكيل مجلس وطني سوري من ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

يشار إلى أن هذه المسودة طرحها المبعوث الدولي لسوريا، ستيفان دي ميستورا، للنقاش ولم تقدم للتصويت في مجلس الأمن.

من جانبه، قال المندوب الروسي في الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، إن التحالف الدولي غير قادر على تحديد أولوياته سواء بين محاربة النظام السوري أو تنظيم الدولة.

وشدد "تشوركين" بمناسبة تولي بلاده رئاسة مجلس الأمن الدولي، على أهمية إشراك إيران في أي مشاورات مستقبلية حول سوريا.

من جهة أخرى، قالت مراسلة الجزيرة، إن 10 مدنيين قتلوا، هم 6 نساء و4 أطفال وجرح عشرات، في غارات شنها طيران النظام، استهدفت الأحياء السكنية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

كما كثفت قوات النظام قصفها الجوي والمدفعي على معظم بلدات الغوطة الشرقية، ما أدى إلى مقتل 8 مدنيين في بلدات حمورية وكفر بطنا وسقبا وجسرين، بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين.

كما قُـتل 10 أشخاص على الأقل وجرح عشرات، في انفجار سيارة ملغمة في ساحة الحمام على أطراف مدينة اللاذقية في غرب سوريا.

وأسفر الانفجار أيضا عن أضرار مادية كبيرة لحقت بالمنازل المجاورة والسيارات القريبة.