محام بريطاني: لن يتم اعتقال السيسي في بريطانيا

كارل باكلي الخبير بالقانون الدولي

استبعد المحامي البريطاني والخبير بالقانون الدولي "كارل باكلي" اعتقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أثناء زيارته المزمعة لبريطانيا.

وقال "باكلي" في مؤتمر صحفي لمؤسسة قرطبة، حول إصدار تقريري "الإخوان المسلمون وأكذوبة الإرهاب" و"ديمقراطية مصر المسروقة" إن السيسي حاول شيطنة معارضيه، من خلال تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية لتبرير الانقلاب.

وأشار "باكلي" إلى أن الإخوان المسلمين الإطار السلمي ووصلوا لسدة الحكم من خلال صناديق الاقتراع، لكن الانقلاب العسكري عاد بالبلاد إلى الخلف.

من جانبها، قالت مها عزام، رئيس المجلس الثوري المصري، إن الإخوان المسلمين لعبوا دورا مشرفا لكي ينال الشعب المصري حريته من جديد.

وأشارت عزام إلى أن تقرير مؤسسة "قرطبة" التقرير يبين خروقات حقوق الإنسان في مصر من قبل الانقلاب العسكري.

وطالب عبد الله الحداد، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالإخوان الدول الأوروبية والولايات المتحدة باتخاذ قرار بشان طبيعة علاقتهم مع النظام المصري.

وقال "أنس التكريتي"، رئيس مؤسسة قرطبة لحوار الحضارات، إن التقرير سيوزع على كافة أعضاء البرلمان البريطاني.

وأشار "توبي كادمن" المحامي والخبير بالقانون الدولي، إلى أن النظام المصري لا يختلف عن النظام السوري الذي يقتل شعبه، على حد قوله.

وأكد "كادمن" أنه لا يمكن لأحد أن ينكر مجزرة رابعة وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.

وقال "محمد سودان" أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، إن التقرير يضع البريطانيين أمام حقيقة ما يجري في مصر بعد الانقلاب.