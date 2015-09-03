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غواتيمالا: قاض يأمر بالقبض على الرئيس

3/9/2015
 أوتو بيريز (رويترز)

قال مسؤول بمكتب النائب العام إن قاضيا في غواتيمالا أصدر أمرا للقبض على الرئيس أوتو بيريز وسط فضيحة فساد عصفت بحكومته ودفعت البلاد إلى الفوضى قبل أيام من انتخابات رئاسية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن جرد الكونغرس يوم الثلاثاء بيريز من الحصانة من المحاكمة.

وكان الجنرال المتقاعد البالغ من العمر 64 عاما قد انتخب وسط  وعود بمحاربة الجريمة، والفساد.

وقال مكتب كبير ممثلي الإدعاء في غواتيمالا -في تغريدة على تويتر في وقت متأخر يوم الأربعاء- إن النائبة العامة تيلما ألدانا سعت لاستصدار أمرا للقبض على بيريز.

 وأكد مسؤول بمكتب ألدانا أن قاضيا أصدر أمرا لاعتقال بيريز.

 وفي وقت سابق منع ممثلو الادعاء بيريز من مغادرة البلاد. لكن محاميه قال يوم الاربعاء قبل أن يصدر أمر القبض عليه إنه لن يهرب من البلاد.

 وبمقتضى الدستور فإن بيريز لا يمكنه الترشح لإعادة انتخابه، ومن المفترض أن يبقى في منصبه لحين تولي الرئيس الجديد في يناير.

في المقابل، نفى بيريز ارتكاب أي مخالفات، وقال مرارا إنه لن يستقيل بسبب فضيحة الفساد.

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