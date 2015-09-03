عيادات صحية متنقلة لعلاج أطفال عدن ولحج

طواقم طبية لتقدم العلاج لأطفال اليمن – أرشيف

أعلنت منظمة الصحة العالمية والمؤسسة الطبية الميدانية في اليمن عن إنشاء عيادات متنقلة للتغذية من أجل تشخيص وعلاج الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات في محافظات عدن ولحج وحضرموت.

وقال الدكتور أحمد شادول ، ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن إن العيادات ستعمل لمدة 5 أشهر وتهدف إلى مساعدة حوالي 23 ألف طفل، وتزويد الأمهات والنساء الحوامل بالمشورة وخدمات التثقيف الصحي والأدوية والفيتامينات الأساسية.

وأضاف أنه يتم حاليا إعطاء خدمات التغذية لآلاف الأطفال والنساء العائدين من مناطق النزوح الذين لم يحصلوا في السابق على هذه الخدمات لعدة أشهر.

وأشار شادول إلى أن عدد حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال دون سن الخامسة تشهد تزايدا ، الأمر الذي يتطلب تدخلات عاجلة لزيادة ضمان الحصول على خدمات التغذية من أجل خفض معدلات الحالات المرضية والوفيات المرتبطة بسوء التغذية.

من جانب آخر.. أعلن مكتب الصحة بمحافظة شبوة جنوب اليمن حالة الطوارئ العامة لمواجهة وباء حمى الضنك المنتشر وبشكل كبير في المحافظة . وحسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية (الخميس) فأن مدير مكتب الصحة بشبوة ناصر المرزوقي أعلن وفاة خمس حالات بالحمى في مديريتي ميفعة وعتق, فيما ارتفع عدد الحالات المصابة بالوباء في المديريتين إلى 1200حالة.