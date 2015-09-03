علماء المسلمين " يدعو لتخصيص خطبة الجمعة عن معاناة السوريين

القرة داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين

"دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدول العربية والإسلامية إلى تبني قضية اللاجئين السوريين وإيوائهم ، كما طالب الاتحاد خطباء الجمعة في جميع الدول الاسلامية بتخصيص خطبة الجمعة غدا للحديث عن معاناة السوريين .

وقال الاتحاد في بيان له: «يتابع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ببالغ القلق والحزن الأوضاع المأساوية التي يتعرض لها إخواننا اللاجئون السوريون وغيرهم، وما آلت إليه تلك الأوضاع من غرق وموت في الطرقات, ومهانة وذل أمام الحدود، بعد كل ما عانوه داخل الأرض السورية من بطش وقتل وتعذيب على يد النظام السوري الفاشي.

. واضاف البيان : «وأمام هذا الوضع المزري الذي لا يخفى على الجميع بل أصبح مرئيًا ومسموعاً ومحسوساً وملموساً، يتوجه الاتحاد مستصرخاً ضمير الأمة الإسلامية والإنسانية كافة ومؤكدًا ما يلي: أولا: يناشد الاتحاد الدول العربية والإسلامية بإيوائهم حتى لا يضطروا إلى الذل والمهانة، ويحملهم المسؤولية أمام الله تعالى. ثانيا: يدعو الاتحاد الخطباء يوم الجمعة إلى الدعاء والقنوت وتخصيص خطبة الجمعة لإخواننا اللاجئين السوريين ونحوهم. ثالثا: يتوجه الاتحاد بالشكر إلى الدول والمؤسسات والشخصيات التي قامت بإيواء ومساعدة اللاجئين السوريين، ويطالب العالم بالتكاتف لتقديم المزيد لهم ولكل إنسان على وجه الأرض يعانى مثلهم».