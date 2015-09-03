شولتز: الفشل في حل أزمة اللاجئين يهدد الاتحاد الأوروبي

حذر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حلول مشتركة لأزمة الهجرة غير النظامية، فسيؤدى ذلك إلى انقسام بمنظومة الاتحاد الأوروبى.

وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان لمناقشة أوضاع اللاجئين، إن جميع المهاجرين غير النظاميين يرغبون فى الذهاب إلى ألمانبا، ولا ينوون البقاء فى بودابست. وأشار شولتز إلى أن السوريين والعراقيين يحتاجون لحماية لحين تحسن أوضاعهم والعودة لبلادهم, مضيفا "إذا لم نتوصل إلى حلول مشتركة لحل أزمة الهجرة غير الشرعية سيؤدى ذلك إلى انقسام بمنظومة الاتحاد الأوروبى ".

أما رئيس الوزراء المجرى فقال إن منع اللاجئين غير المسجلين من مغادرة محطة القطارات فى بودابست جاء بناء على طلب من المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل", مشيرا إلى أن الفشل فى ضبط الحدود بين دول الاتحاد الأوربى يهدد الاستقرار.

وأضاف أن بلاده وضعت إجراءات جديدة، وأعطت طالبى اللجوء فرصة لمدة أسبوع للإطلاع عليها.