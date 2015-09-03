البث الحي
منوعات

شولتز: الفشل في حل أزمة اللاجئين يهدد الاتحاد الأوروبي

3/9/2015

حذر رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز من أنه إذا لم يتم التوصل إلى حلول مشتركة لأزمة الهجرة غير النظامية، فسيؤدى ذلك إلى انقسام بمنظومة الاتحاد الأوروبى.

وقال شولتز خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان لمناقشة أوضاع اللاجئين، إن جميع المهاجرين غير النظاميين يرغبون فى الذهاب إلى ألمانبا، ولا ينوون البقاء فى بودابست. وأشار شولتز إلى أن السوريين والعراقيين يحتاجون لحماية لحين تحسن أوضاعهم والعودة لبلادهم, مضيفا "إذا لم نتوصل إلى حلول مشتركة لحل أزمة الهجرة غير الشرعية سيؤدى ذلك إلى انقسام بمنظومة الاتحاد الأوروبى ".

أما رئيس الوزراء المجرى فقال إن منع اللاجئين غير المسجلين من مغادرة محطة القطارات فى بودابست جاء بناء على طلب من المستشارة الألمانية "أنغيلا ميركل", مشيرا إلى أن الفشل فى ضبط الحدود بين دول الاتحاد الأوربى يهدد الاستقرار.

 وأضاف أن بلاده وضعت إجراءات جديدة، وأعطت طالبى اللجوء فرصة لمدة أسبوع للإطلاع عليها.

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)