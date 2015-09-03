رئيس غواتيمالا يتقدم باستقالته بعد صدور قرار باعتقاله

الرئيس الجواتيمالي أوتو بيريز

أعلن أتو بيريز رئيس دولة غواتيمالا اليوم الخميس الاستقالة من منصبه بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه تتهمه بالفساد .

وقالت الناطقة باسم النيابة في غواتيمالا الواقعة في أمريكا الوسطى, إن الرئيس اتخذ هذا القرار بعد ساعات من صدور مذكرة توقيف بحقه "ليواجه بشكل فردي إجراءات تحريك الدعوى المرفوعة ضده.

وكانت قد صدرت مذكرة اعتقال امس الاربعاء بحق بيريز الذي يحكم البلاد منذ عام 2012 من قبل قاض بغواتيمالا ، وتتهمه المذكرة بتزعم شبكة واسعة من الفساد. ووفق ما قالت الناطقة باسم النيابة جوليا باريرا للصحافيين فإن القاضي ميغيل أنخيل غالفيز "أجاز إصدار مذكرة التوقيف".

وتقدم محامي الرئيس المستقيل بمذكرة يتعهد فيها موكله بالتعاون مع القضاء ما يسمح له بالمثول أمام القاضي دون توقيفه.

وأوضحت المتحدثة باسم النيابة أنه عند حضور أتو بيريز سيبدأ القاضي جلسة ستطلب خلالها النيابة وضعه في التوقيف المؤقت مما كان يفترض أن يؤدي إلى إقالته من منصبه ليتولى نائبه أليخاندرو مالدونادو الرئاسة.

وكان برلمان غواتيمالا قد اتخذ الثلاثاء الماضي قرارا تاريخيا بتجريد الرئيس المحافظ من الحصانة القضائية التي يتمتع بها, بإجماع 132 نائبا حضروا الجلسة من أصل 158 . وبعد رفع الحصانة عنه، قرر القضاء مساء الثلاثاء منعه من مغادرة البلاد.

وبموجب قانون البلاد، يمكن للرئيس البقاء في منصبه بعد رفع الحصانة عنه ما لم يصدر قاض قرارا بوضعه في التوقيف المؤقت, يؤدي حكما إلى إقالته وتولي نائبه الرئاسة.

يذكر أن النائبة السابقة للرئيس روكسانا بالديني تخضع للتوقيف الاحترازي أيضا.