ذوبان الجليد يفتح طريقا بديلا لقناة السويس

قناة السويس من أهم مصادر الدخل القومي في مصر

قالت قناة CNNالأمريكية إن ذوبان جليد القطب الشمالي الناجم عن الارتفاع المستمر في درجات الحرارة على كوكب الارض قد يؤدي الي وجود طرق بديلة عن قناة السويس المصرية أمام سفن الشحن المتجهة من أوروبا الي آسيا أو العكس .

واكدت القناة في تقرير لها أن الطرق البديلة والناشئة عن ذوبان القطب الشمالي ستكون أقصر من طريق قناة السويس .

وذكرت القناة أن سفينة الشحن الصينية بونغ شينغ كانت أول سفينة شحن تصل من الصين الي أوروبا عبر القطب الشمالي وكان ذلك عام 2013 .

وأشارت القناة في تقريرها على موقع CNN " النسخة العربية إلي ان السفينة الصينية استغرقت 33 يوما في طريقها من مدينة داليان في الصين الي روتردام بهولندا وذلك حينما ابحرت عبر القطب الشمالي في حين ان نفس الرحلة عبر قناة السويس تستغرق 48 يوما .

ولفت التقرير الي ان خبراء النقل أكدوا ان المخاطر الناجمة عن استخدام طريق القطب الشمالي تفوق المكاسب الناتجة عن توفير الوقت المستغرق عبر طريق قناة السويس .

وقال فوستر فنلاي، مدير شركة "أليكس بارتنر" المتخصصة في الأبحاث والاستثمار في المعلومات إن "هناك حوالي 1000 ميل بحري يمكن توفيرها عبر إمكانية المرور من القطب الشمالي ولكن المشاكل تظهر أكثر من ناحية مدي عملية هذا المرور، فحين تسير عبر المنطقة القطبية فأنت تسير عبر أحد المحيطات الأكثر افتقاراً للخرائط التفصيلية على الكرة الأرضية.

ولفت التقرير الي أنه وفي عام 2010، عبرت نحو 4 سفن ذلك الطريق، وارتفع العدد إلى 71 سفينة في عام 2013، ثم عاد وانخفض ليبلغ 53 سفينة فقط في العام الماضي .

واضاف التقرير أن علماء من الأكاديمية الوطنية الأمريكية للعلوم يتوقعون أن يفتح ذوبان الجليد الكثير من الفرص للشحن بحلول منتصف 2050

وكانت مصر قد افتتحت تفريعة جديدة لقناة السويس قبل عدة اسابيع ، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن تكلفة حفر "القناة الجديدة" بلغت 20 مليار جنيه ، وزعم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس أن "القناة الجديدة "ستدر علي مصر دخلا يصل الي 100 مليار دولار سنويا في حين أن دخل القناة الاصلية لا يزيد عن 3,5 مليار دولار سنويا .

وتعد قناة السويس من اهم مصادر الدخل القومي في مصر .