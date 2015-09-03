دنماركيون يقيمون حفل تأبين لمسلمين تم الاعتداء على مقابرهم

حفل تأبين لمسلمين بالدنمارك

أقام نشطاء دنماركيون أمس الأربعاء حفل تأبين لعدد من الموتى المسلمين بعد أن قام مجهولون بالاعتداء علي مدافنهم بمقبرة كورسلوك يمدينة أدوينس .

وشارك في حفل التأبين ممثلون عن الجالية الإسلامية بالدنمارك, ومن بينهم ابو سلطان موعد الحائز على جائزة المواطن الدنماركية, بسبب نشاطه في مجال الاندماج بين الجالية الاسلامية, وباقي طوائف المجتمع الدنماركي .

وقال موعد في كلمته "المسلمون والمسيحيون واليهود والبوذيون بشر وعلينا أن نحترم الإنسان"

ودعا موعد الي التصرف بهدوء وحكمة في الحالات المماثلة لواقعة الاعتداء علي مقبرة للمسلمين,

الا ان عمر بيبي المتحدث باسم الجالية الاسلامية في الدنمارك قد اعتبر أن الاعتداء علي مقابر المسلمين يمثل اعتداء علي اقلية دينية .

وكان الجزء الخاص بالمسلمين من مقبرة كورسلوك قد تعرض لاعتداء وتخريب من قبل عناصر مجهولة قبل عدة أيام .

و تكررت حوادث الاعتداء علي مقابر المسلمين بالدنمارك ،وسبق لمجهولون أن قاموا بالاعتداء علي مقبرة للمسلمين في منطقة "بروندبي"، غربي العاصمة الدانماركية كوبنهاغن في أوائل شهر يوليو الماضي ، وقاموا بتدمير الشواهد، وبعثرة وسحق الزهور المزروعة فوق القبور.

وقال "كيم مادسن"، الضابط المناوب في شرطة منطقة غربي كوبنهاغن، في بيان صادر عنه "تلقينا مساء أمس بلاغاً من شخص في المقبرة، وعند وصولنا إليها رأينا نحو 50 شاهدا مدمرا، ولم نتمكن من التوصل إلى الفاعلين"، مبيناً أنهم (الشرطة) اتخذوا تدابير أمنية إضافية حول المقبرة، وفتحوا تحقيقا حول الحادث.

وكان "إب ترب"، رئيس بلدية بروندبي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد كتب في وقت سابق على حسابه الخاص علي مواقع التواصل الاجتماعي "أدين الاعتداء على مقبرة المسلمين".

بدورها نشرت "زينيا ستامبا" النائب عن حزب اليسار الراديكالي، على موقعها على الانترنت، رسالة مضمونها "اليوم كلنا مسلمون"، فيما قال "يزيلوت بليكست" النائب عن حزب الشعب الدنماركي اليميني المتطرف، " الاعتداء على مقبرة سواء كانت للمسيحين، أو لليهود، أو للمسلمين، شيء غير مقبول"