خبراء: النشر الزائف على مواقع التواصل يُربِك المجتمع

أكد خبراء أن النشر الزائف على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي إلى إرباك المجتمع، وتشويش تفكيره، ومن ثم يجب التحقق من المعلومات قبل النشر.

فقد قال غاندى حورى، خبير تربوى، إن أنظمتنا التعليمية والتربوية تفتقد إلى تأسيس نظام التفكير التحليلى والتفاعلى مع المعلومات؛ بل تعتمد على التقليد فقط .

وأشار -خلال لقائه ببرنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر"- إلى أن الغرب تقدم فى توظيف وتطوير مهارات العقل والتفكير وتقديم المعلومات والمواد للأشخاص.

وأوضح حورى أن النشر الزائف على مواقع التواصل الاجتماعى قد يصبح فى أذهان الناس حقيقة, مضيفاً أن المغالطات تؤدى إلى الكثير من السلبيات داخل المجتمع.

ودعا الخبير التربوى إلى ضرورة تعليم الأطفال مهارات التفكير والابتكار من خلال إشراكهم فى التخطيط لرحلات الأسرة، وأنشتطها اليومية والسنوية.

في السياق ذاته، رأت ريما محسن، مدربة تربوية، أن العرب يعتمدون فى ثقافتهم على نمط تفكير تقليدي معلب، وجاهز بدون تجهيز أو تدقيق وانتقاء.

وأشارت إلى أن أصل تراجع تفكير الأطفال يرجع إلى تعامل الأباء السلبي مع الأبناء فى مرحلة طفولتهم المبكرة.

وأضافت المدربة التربوية" أنه لابد من التحقق قبل نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) و ( تويتر) لتفادى إرباك المجتمع .