البث الحي
منوعات

خبراء: النشر الزائف على مواقع التواصل يُربِك المجتمع

3/9/2015

أكد خبراء أن النشر الزائف على مواقع التواصل الاجتماعي يؤدي إلى إرباك المجتمع، وتشويش تفكيره، ومن ثم يجب التحقق من المعلومات قبل النشر.

فقد قال غاندى حورى، خبير تربوى، إن أنظمتنا التعليمية والتربوية تفتقد إلى تأسيس نظام التفكير التحليلى والتفاعلى مع المعلومات؛ بل تعتمد على التقليد فقط .

وأشار -خلال لقائه ببرنامج "ساعة صباح" على شاشة "الجزيرة مباشر"- إلى أن الغرب تقدم فى توظيف وتطوير مهارات العقل والتفكير وتقديم المعلومات والمواد للأشخاص.

وأوضح حورى أن النشر الزائف على مواقع التواصل الاجتماعى قد يصبح فى أذهان الناس حقيقة, مضيفاً أن المغالطات تؤدى إلى الكثير من السلبيات داخل المجتمع.

ودعا الخبير التربوى إلى ضرورة تعليم الأطفال مهارات التفكير والابتكار من خلال إشراكهم فى التخطيط لرحلات الأسرة، وأنشتطها اليومية والسنوية.

في السياق ذاته، رأت ريما محسن، مدربة تربوية، أن العرب يعتمدون فى ثقافتهم على نمط تفكير تقليدي معلب، وجاهز بدون تجهيز أو تدقيق وانتقاء.

وأشارت إلى أن أصل تراجع تفكير الأطفال يرجع إلى تعامل الأباء السلبي مع الأبناء فى مرحلة طفولتهم المبكرة.

 وأضافت المدربة التربوية" أنه لابد من التحقق قبل نشر الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) و ( تويتر) لتفادى إرباك المجتمع .

 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من منوعات

مصري ينحت تماثيل فرعونية مميزة على سنون أقلام الرصاص (فيديو)

(الجزيرة)

"صورة تدمي القلب".. مسعف يحتضن طفلة فقدت عائلتها بحادث سير في بيروت

مسعف يضم طفلة لبنانية لا يتعدى عمرها السنتين في سيارة الإسعاف وذلك بعد وفاة والديها بحادث سير مروع (مواقع التواصل الاجتماعي)

نادٍ مصري يعلن عن تعاقده مع لاعبه الجديد بطريقة طريفة (فيديو)

اللاعب علي غزال (مواقع التواصل الاجتماعي)

مصري مصاب بكورونا يشكو عدم تمكنه من دخول مستشفى للعلاج (فيديو)

الأكثر قراءة

مقال بواشنطن بوست: سقوط قناع الوسطية الذي يرتديه ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مزاد لبيع حذاء رياضي فريد بمليون دولار (فيديو)

حذاء أديداس الجديد والفريد (موافع التواصل)

إسرائيل ترد على اتهام مسؤول سعودي سابق لها بـ"النفاق"

الأمير تركي الفيصل آل سعود (موافع التواصل)

بلجيكا ترفض الاعتراف بمسجد بروكسل الكبير.. ما السبب؟

المسجد الكبير ببروكسل يصنف في تراث بلجيكا منذ عام 1976 (غيتي)