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"خادم الحرمين" يبدأ زيارة للولايات المتحدة اليوم الخميس

3/9/2015

الملك سالمان والرئيس أوباما في لقاء سابق – أرشيف

أصدر الديوان الملكي  بالمملكة العربية السعودية بيانا قال فيه إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود سيبدأ (الخميس) زيارة للولايات المتحدة بناء على دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وفيما يلي نص البيان الصادر عن الديوان الملكي

" بيان من الديوان الملكي "
انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على التواصل مع قادة العالم في كل ما فيه مصلحة وخدمة شعب المملكة العربية السعودية وقضايا الأمتين العربية والإسلامية ، وتأكيداً لروابط الصداقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ، وبناءً على الدعوة الموجهة من فخامة الرئيس الأمريكي / باراك أوباما ، سيقوم بمشيئة الله تعالى خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس 19 / 11 / 1436 هـ الموافق 3 / 9 / 2015 م ، يلتقي خلالها بفخامة الرئيس الأمريكي وعدد من المسؤولين لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة ، وبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك .

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