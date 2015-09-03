بينيرو: يجب وقف إرسال الأسلحة التي تقتل السوريين

بارول بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن حقوق الإنسان فى سوريا

قال بارول بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان فى سوريا, إن الوقت قد حان بالنسبة للأسرة الدولية أن تعمل من أجل حل الأزمة السورية، وذلك من خلال وضع حد لإرسال الأسلحة التى تقتل السوريين, والتخلص من الهجرة غير النظامية التى تودي بحياة الكثيرين من السوريين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، للإعلان عن تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا.

وأكد بينيرو أن أطراف الصراع فى سوريا لا تحترم حقوق الإنسان, مشيراً إلى وجود 4 ملايين لاجئ سورى, محملا النظام السوري ومن سماهم "التنظيمات الإرهابية" المسئولية عن ذلك.

ودعا بينيرو الأسرة الدولية إلى إتخاذ الإجراءات القانونية الدولية الضرورية لحماية حقوق الإنسان فى سوريا.

وفى سياق متصل، أشارت كارلاديل يونتى عضو لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، إلى أن هناك انتهاكات بشأن حقوق الإنسان في سوريا، كاشفة عن وجود خلاف بين الدول الأوربية حول استضافة اللاجئين السوريين.

وطالبت كارين أبوزيد العضو بذات اللجنة, النظام السوري بالسماح للجنة بالتحقيق ميدانيا فى الهجمات الكيماوية لتحديد الجهات المسؤولة عنها.