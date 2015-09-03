اليونيسيف: صراعات الشرق الأوسط تمنع الأطفال من التعليم

أطفال سوريا بلا مدارس – بحسب اليونيسيف

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في تقرير صدر (الخميس) من أن أكثر من 13 مليون طفل في الشرق الأوسط يشكلون نحو 40% من أطفال المنطقة، لا يرتادون المدارس بسبب الصراعات الدائرة في أوطانهم.

وقالت المنظمة في تقرير بعنوان "التعليم في خط النار" إن عدد الأطفال في سن الدراسة يبلغ 34 مليونا، منهم 13.4 مليونا لا يرتادون المدرسة بما يمثل نسبة 40 بالمائة.

وبحسب التقرير فان 2.4 مليون طفل في سوريا و3 ملايين طفل في العراق ومليوني طفل في ليبيا و1.3 مليون طفل في السودان إضافة الى 2.9 مليون طفل في اليمن لا يرتادون المدارس.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك نحو 8850 مدرسة في العراق وسوريا واليمن وليبيا دمرت أو تضررت بحيث لا يمكن استخدامها، وهي تؤوي الآن عائلات مهجرة أو أنها تم احتلالها من قبل أطراف النزاع.

وأشارت التقرير الأممي إلى أن "الخوف دفع آلاف المعلمين لترك وظائفهم، و منع الاهالي من إرسال أطفالهم للمدرسة خوفا مما قد يحدث لهم.

وبحسب التقرير فان نحو 700 الف طفل سوري لاجئ لا يمكنهم ارتياد المدرسة في دول الجوار بسبب البنية التحتية التعليمية المتهالكة وعدم القدرة على تحمل عبء طلاب إضافيين.