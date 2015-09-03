العبادي: لا تراجع عن محاربة الفساد مهما كلف الأمر

قال حيدر العبادى، رئيس الوزراء العراقى إنه لن يتراجع عن محاربة الفاسدين مهما كلف الأمر, مشيرا إلى أن إصلاح النظام العراقى لن يأتى ألا بعد القضاء على الفساد.

واعتبر العبادى في كلمته خلال مؤتمر "المصالحة الوطنية لمناطق حزام بغداد" بالعاصمة العراقية، أن القوات الأمنية تتعامل مع المواطنيين برفق، ولكن الأمر يحتاج إلى القوة من أجل الوقوف بوجه من سماهم "الظالمين".

ونوه العبادي بالدور البارز الذى قامت به الأجهزة الأمنية فى تقاربها مع المواطن العراقى رغم كل التجاوزات على حد تعبيره. وأوضح أن هناك من يريد الوقيعة بين قوات الأمن والمواطنين.

وأوضح أن المصالحة وجلب الإستقرار للعاصمة العراقية هو أمر أساسى لدى الحكومة.