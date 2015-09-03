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الدنمارك.. تأبين موتى مسلمين بعد الاعتداء على مقبرتهم

3/9/2015

حفل تأبين موتى مسلمين بالدنمارك (الأناضول)
 

أقيم حفل تأبين لعدد من الموتى المسلمين المدفونين في مقبرة "كورسلوك" بمدينة "أودينس" الدنماركية الأربعاء، بعد تعرض الجزء الخاص بالمسلمين من المقبرة لاعتداء وتخريب من قبل مجهولين، قبل أيام.

وشارك في حفل التأبين، عدد كبير من النشطاء الدنماركيين، وممثلين عن الجالية الإسلامية في المدينة، من بينهم "أبو سلطان موعد" الحائز على جائز "المواطن" الدنماركية، بسبب نشاطه في مجال الاندماج.

وقال "موعد" في كلمته "المسلمون والمسيحيون واليهود والبوذيون، بشر وعلينا أن نحترم الإنسان" داعياً للتصرف بـ"هدوء وحكمة في مثل هذه الحالات".

ومن جانب آخر قال المتحدث باسم الجالية الإسلامية في الدنمارك عمر بيبي إن الاعتدء هو بمثابة اعتداء على أقلية دينية، بحسب قوله.

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