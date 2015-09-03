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الحكم بالسجن المشددعلى 119 مصريا لاتهامهم بحرق كنيسة

3/9/2015

محكمة مصرية – أرشيف

قضت محكمة مصرية بسجن 119 شخصا لمدد تتراوح بين السجن المؤبد والسجن لعشر سنوات في قضية تتعلق  بحرق كنيسة بمدينة سوهاج جنوب البلاد عام 2013.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن المحكمة حكمت على 26 شخصا بالسجن  وعلى26 آخرين بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات ، كما عاقبت المحكمة 67 متهما بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ، وقد حوكم 68 من المتهمين حضوريا فيما غاب عن المحاكمة 51 متهما.

هذا وأشارت دوائر قضائية إلى أنه  يحق للمتهمين الطعن على الحكم.

ووقعت أحداث القضية خلال الفترة التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي ، وكانت هذه الفترة شهدت احتجاجات ومواجهات عنيفة بين مؤيديه  وقوات الأمن في مناطق مختلفة بالبلاد.

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